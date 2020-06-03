Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не получала от Министерства здравоохранения никаких задач относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ).

Об этом рассказала и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан, пишет издание "Интерфакс-Украина".

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По ее словам, никаких ориентиров или задач, что именно должны пересчитать в НСЗУ, а также информации об увеличении финансирования от министра здравоохранения Максима Степанова не было.

Информации об увеличении финансирования, так, чтобы мы могли увеличивать одни тарифы, не забрав деньги из других медучреждений, также нет. У нас есть только увеличенное финансирование для лечения пациентов с COVID-19 или подозрением на COVID-19,

– сказала Мовчан.

Как рассчитываются тарифы на медуслуги

По информации Мовчан, тарифы на медуслуги рассчитываются на основе нескольких ориентиров, среди них:

приоритетность предоставления медуслуг по определенным нозологиям,

объем бюджетного финансирования, которое могут дать на систему здравоохранения,

наличие медицинской инфраструктуры.

Она добавила, если Минздрав захочет изменить приоритеты, он должен дать информацию и это будет семь приоритетов или пять, но других. Однако этой информации не было.

От Минздрава был единственный запрос, чтобы мы перечислили бюджеты медучреждений в соответствии с тем финансированием, которое у них было в прошлом году из центрального бюджета. Мы это сделали, это очень несложное математическое задание, мы рассчитали и проиндексировали на инфляцию. Эта информация у министра есть уже больше месяца,

– сообщила Мовчан.

Кроме того, пакет с COVID-19 не изменил баланс распределения средств внутри ПМГ, поскольку на него были выделены дополнительные средства.

Тарифы для рожениц

На брифингах Максим Степанов критиковал тарифы на медицинские услуги, в частности расчет тарифа для рожениц. Экс-глава НСЗУ Олег Петренко заявил, что "тарифы были посчитаны на основе входных данных об объемах оказанных медицинских услуг".

"Эти тарифы уплачиваются не за отдельную услугу, а за слот контактирущих услуг. Медучреждения учитывают все, что туда входит, согласно спецификациям и условиям закупки", – отметил Петренко.