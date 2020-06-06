Медицинские или другие защитные маски носить надо – не все время и не везде, но надо. Особенно там, где есть угроза ускоренного "активного массового распространения" коронавируса и нет возможности соблюдать дистанцию.

Такие рекомендации в пятницу, 5 июня, озвучил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Интерфакс-Украина .

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Как ВОЗ изменила рекомендации относительно ношения масок

ВОЗ советует правительствам призвать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение (коронавируса – 24 канал) и когда физически тяжело соблюдать дистанцию,

– заявил глава ВОЗ.

Он пояснил, что говорит о пребывании людей, например, в общественном транспорте, магазинах и других заведениях, которые люди часто посещают . Там "массовое распространение" является реальной угрозой.

Рядом с этим Тедрос Гебреисус подчеркнул, что "маски могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как гигиена рук и дистанцирование".

Я могу сказать это достаточно прямо: одни только маски не защитят вас от COVID-19,

– заявил руководитель ВОЗ.

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Какими рекомендации ВОЗ относительно ношения масок были ранее

Ранее на официальном сайте организации информация о рекомендациях по использованию медицинских масок была такой :

Здоровым людям носить маску следует разве что в случае, если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-19.

При любых условиях маску надо носить человеку, который кашляет или чихает.