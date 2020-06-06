ВОЗ кардинально изменила рекомендации относительно ношения защитных масок: как именно
Медицинские или другие защитные маски носить надо – не все время и не везде, но надо. Особенно там, где есть угроза ускоренного "активного массового распространения" коронавируса и нет возможности соблюдать дистанцию.
Такие рекомендации в пятницу, 5 июня, озвучил руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишет Интерфакс-Украина.
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Как ВОЗ изменила рекомендации относительно ношения масок
ВОЗ советует правительствам призвать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение (коронавируса – 24 канал) и когда физически тяжело соблюдать дистанцию,
– заявил глава ВОЗ.
Он пояснил, что говорит о пребывании людей, например, в общественном транспорте, магазинах и других заведениях, которые люди часто посещают. Там "массовое распространение" является реальной угрозой.
Рядом с этим Тедрос Гебреисус подчеркнул, что "маски могут создавать ложное чувство безопасности, заставляя людей пренебрегать такими мерами, как гигиена рук и дистанцирование".
Я могу сказать это достаточно прямо: одни только маски не защитят вас от COVID-19,
– заявил руководитель ВОЗ.
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Какими рекомендации ВОЗ относительно ношения масок были ранее
Ранее на официальном сайте организации информация о рекомендациях по использованию медицинских масок была такой:
- Здоровым людям носить маску следует разве что в случае, если они оказывают помощь человеку с подозрением на COVID-19.
- При любых условиях маску надо носить человеку, который кашляет или чихает.
5 июня этот текст убрали с сайта – но пока только с англоязычной версии (по состоянию на начало 6 июня). Хотя Гебреисус перед этим отмечал, что ВОЗ вскоре обнародует документ с обновленными рекомендациями.