Любое нарушение целостности сосудов могло бы привести к тяжелой потерям крови, если бы не запускались механизмы свертывания крови. Это сложный каскад реакций с участием тромбоцитов и белка фибрина ведет к образованию тромба, который укупоривает повреждения и запускает процессы заживления.

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Однако при тяжелых травмах, особенно внутренних, естественная реакция не успевает справиться со своей задачей. Глобальная смертность от потери крови достигает более 2,5 миллионов человек в год.

Новое вещество для остановки кровотечения

Помочь в таких экстренных ситуациях может новая двухкомпонентная система, разработанная учеными Массачусетского технологического института. Она включает полимеризуемый материал и наночастицы, сочетание которых позволяет имитировать обычный процесс образования тромба. Инъекция в рану приводит к быстрому и надежному закрытию повреждения.

Паоло Хэммонд и коллеги отметили, что при сильной кровопотере и больших ранах в организме остается недостаточно тромбоцитов и фибрина, чтобы блокировать все повреждения. Это привело ученых к мысли о создании искусственных заменителей, способных выполнять функции этих клеток и белков.

Роль тромбоцитов в их системе играют наночастицы – сферы диаметром 140-220 нанометров, изготовленные из PEG-PLGA – сополимера на основе полиэтиленгликоля. При этом на их поверхности закреплены функциональные группы – короткие цепочки GRGDS. Благодаря им наночастицы способны взаимодействовать с тромбоцитами, которые накапливаются и активируются в месте повреждения сосудов.

Ученые дополнили их другой функциональной группой, позволяющей взаимодействовать со вторым компонентом системы. Этот компонент – укороченные цепочки того же полиэтиленгликоля. Встречаясь с такой молекулой, наночастицы связывают их, в результате образуя густую сеть, напоминающую сеть природного фибрина, стабилизированного тромбоцитами. Что важно, полиэтиленгликоль полностью биосовместим и не вызывает заметной реакции со стороны иммунной системы.

Как действует новое вещество

Чтобы испытать такой коктейль, Хэммонд и его соавторы провели эксперименты на мышах с внутренними кровотечениями. В кровеносную систему животным вводили оба компонента и показали, что они действительно накапливаются в месте повреждения и эффективно блокируют его. При этом ученые заметили еще одно важное преимущество таких искусственных тромбов.

Дело в том, что при опасных травмах и сильной кровопотере медики часто вносят в организм большие количества физраствора или других жидкостей, помогающих поддержать давление. Эти жидкости могут растворять только что образовавшиеся тромбы и сводить на нет всю работу организма по срочному заживлению раны. А вот искусственные тромбы, сложенные из полиэтиленгликоля, к такому действию нечувствительны. Это даст врачам больше времени, чтобы безопасно транспортировать пострадавшего в клинику и начать полноценное лечение.