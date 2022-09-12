Исследование легких людей, использующих вейп

К такому выводу пришли исследователи из Массачусетской общей больницы (MGH). В первом исследовании по микроскопической оценке легочной ткани курильщиков электронных сигарет на наличие хронических заболеваний команда обнаружила в небольшой выборке пациентов фиброз и повреждение малых дыхательных путей.

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Оно похоже на повреждение легких от вдыхания химических веществ, обычно наблюдаемое у солдат, возвращающихся от заграничных конфликтов, вдыхающих иприт или подобные типы вредных газов.

Исследования показывают, что около 9% населения и около 28% учащихся средней школы в США используют электронные сигареты. Однако в отличие от курения сигарет долгосрочные риски для здоровья хронического вейпинга почти неизвестны.

Электронные сигареты повреждают легкие

Чтобы определить основную патофизиологию симптомов, связанных с вейпингом, медики обследовали четырех пациентов, каждый из которых использовал электронные сигареты от трех до восьми лет. Все пациенты прошли подробную клиническую оценку, включая тесты легочной функции, изображение грудной клетки высокого разрешения и хирургическую биопсию легких.

Констриктивный бронхиолит или сужение мелких дыхательных путей через фиброз внутри бронхиальной стенки наблюдали у каждого пациента. Так же было значительно чрезмерное выделение белка гелеобразующего в слизистом слое дыхательных путей, который наблюдался в клетках дыхательных путей и образцах мокроты.

Поскольку у всех пациентов наблюдался одинаковый тип поражения легких, а также частичное улучшение симптомов после прекращения использования электронных сигарет, исследователи пришли к выводу, что вероятной причиной является вейпинг после тщательной оценки и исключения других возможных причин.