Поэтому младенцы и пациенты с ослабленным иммунитетом нуждаются в более эффективных вакцинах против туберкулеза. Клинические испытания в Южной Африке показали, что новая вакцина-кандидат VPM1002, разработанная институтом Макса Планка во главе со Стефаном Х. Э. Кауфманом и его командой, все равно безопасна для новорожденных как с ВИЧ-инфекцией, так и без нее, и имеет меньше побочных эффектов по сравнению с БЦЖ.

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Почему нужна новая вакцина против туберкулеза

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по меньшей мере 20 миллионов человек во всем мире болеют туберкулезом, причем ежегодно регистрируется 10 миллионов новых случаев и примерно 1,5 миллиона смертей ежегодно. Заболевание вызывается микобактериями, преимущественно поражающими легкие, но могут поражать и любые другие органы. Туберкулез особенно распространен в странах с низким уровнем дохода. Поэтому ВОЗ рекомендует как можно быстрее иммунизировать новорожденных против него.

Мы знаем, что БЦЖ может предотвратить так называемый туберкулезный менингит и милиарный туберкулез у младенцев с эффективностью от 75 до 86%. Но это не касается наиболее распространенной формы заболевания, туберкулеза легких во всех возрастных группах. Здесь БЦЖ недостаточно эффективен,

– объясняет Кауфман.

Новая вакцина безопаснее БЦЖ

С 1990-х годов инфекционный биолог и его команда работают над усовершенствованной вакциной нового поколения под названием VPM1002. Чтобы добиться этого, исследователи генетически модифицировали ослабленный штамм вакцины БЦЖ, чтобы иммунные клетки могли лучше распознавать патогены.

Биологи ожидают, что первые результаты, которые покажут, сможет ли VPM1002 обеспечить более хорошую защиту, чем существующие вакцины БЦЖ, будут примерно через три года.