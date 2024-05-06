Мутацию вируса обнаружила доктор Мбала-Кингебени – руководительница лаборатории в Национальном институте биомедицинских исследований Конго.

Смотрите также От неизвестной болезни в Конго умерли 165 детей, – СМИ

Правда, медики отмечают, что большинство пациентов, которые поражены этим мутировавшим вирусом оспы, сообщают о несколько более легкой симптоматике, однако то, что сыпь локализуются на половых органах, затрудняет диагностику заболевания.

Больные просто отказываются обращаться к врачам. Поэтому, вероятно, передачи болезни будет "тихим" и реальные масштабы эпидемии установить будет сложно.

Заметьте. Только в ноябре прошлого года ВОЗ впервые подтвердила, что в Конго оспа передается половым путем.

Новые вызовы

В последнем отчете о ситуации с оспой Всемирная организация здравоохранения резюмировала, что новая версия заболевания требует новых подходов тестирования, чтобы вовремя выявить мутации. Ведь, опасность в том, что вирус оспы приспосабливается к стремительному распространению среди людей.

По данным ВОЗ, с января Конго сообщило о более 4500 случаев оспы и почти 300 смертей, что примерно втрое больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

В Конго объявили из-за вспышки оспы чрезвычайную ситуацию по всей стране.