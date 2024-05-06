Мутацию вируса обнаружила доктор Мбала-Кингебени – руководительница лаборатории в Национальном институте биомедицинских исследований Конго.
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Правда, медики отмечают, что большинство пациентов, которые поражены этим мутировавшим вирусом оспы, сообщают о несколько более легкой симптоматике, однако то, что сыпь локализуются на половых органах, затрудняет диагностику заболевания.
Больные просто отказываются обращаться к врачам. Поэтому, вероятно, передачи болезни будет "тихим" и реальные масштабы эпидемии установить будет сложно.
Новые вызовы
В последнем отчете о ситуации с оспой Всемирная организация здравоохранения резюмировала, что новая версия заболевания требует новых подходов тестирования, чтобы вовремя выявить мутации. Ведь, опасность в том, что вирус оспы приспосабливается к стремительному распространению среди людей.
По данным ВОЗ, с января Конго сообщило о более 4500 случаев оспы и почти 300 смертей, что примерно втрое больше, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
В Конго объявили из-за вспышки оспы чрезвычайную ситуацию по всей стране.