Тестостерон – гормон, который производят яички и яичники. У мальчиков он запускает процесс полового развития. Благодаря тестостерону формируются половые органы и появляются волосы на теле по мужскому типу.

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Кроме того, тестостерон повышает либидо и то, что называют sense of well-being – чувство собственного благополучия. Проще говоря, гормон придает мужчинам уверенность в себе.

У девочек большинство тестостерона превращается в эстрадиол главный гормон, отвечающий за половое созревание по женскому типу и регулирующий менструальный цикл. Остальные тестостерона в организме, по мнению ученых, влияют на рост лобковых волос. Неправильно думать, что тестостерон – исключительно мужской гормон. Он нужен всем, просто в разной степени.

Почему снижается уровень тестостерона

Уровень тестостерона снижается по многим причинам. Он бывает низким от рождения и по мере взросления из-за генетических заболеваний. Если причина не в генетике, то чаще всего вызывают понижение тестостерона:

ожирение – нехватка физической активности приводит к этому из них;

сахарный диабет – если его плохо контролировать;

новообразование;

травмы головы;

тяжелые болезни печени и почек – цирроз и почечная недостаточность;

ВИЧ и СПИД;

прием лекарств – сюда относят и химиотерапию, и гормональные препараты;

старение – с годами у некоторых мужчин по естественным причинам снижается выработка тестостерона.

Последствия низкого уровня тестостерона

Снижение уровня тестостерона приводит к эректильной дисфункции, потере костной и мышечной массы тела и ухудшению психического здоровья. Это симптомы недостатка тестостерона, с которыми следует обратиться к врачу.

В этом случае мужчины не имеют сексуального влечения, а попытки зачать ребенка безуспешны. Привычная физическая активность дается с большим трудом, и все это влияет на психику – нет настроения, желания что-то делать и получать удовольствие от любимых занятий.

Согласно исследованиям, низкий уровень тестостерона чаще приводит к болезням сердца и сосудов, и прежде всего к инфаркту. Причем учёные утверждают, что это касается мужчин и женщин. Но хорошая новость в том, что низкий уровень тестостерона лечится заместительной гормональной терапией.