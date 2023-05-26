Нитраты помогают ускорить рост, сделать урожай больше и в целом улучшить качество растений. Нитраты используются при копчении мяса, так оно дольше сохраняется свежим. Кстати, именно из-за нитратов копченое мясо имеет розовый цвет.

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Насколько опасны нитраты

И да и нет. Всё зависит от товара. Сами по себе нитраты не опасны, но опасны вещества, в которые могут превращаться. Нитраты из овощей из-за бактерий в слюне превращаются в нитриты. Они могут превратиться в оксид азота, который полезен организму.

Он проходит через стенки артерий и расслабляет их. Поэтому артериальное давление человека снижается. Оксид азота используют и в нитроглицерине, применяемом при сердечном приступе.

Кроме помощи с давлением, овощи снижают риск развития некоторых форм рака, например колоректального рака. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов в статье о нитратах в овощах и фруктах говорит, что они "оценили как риск, так и пользу влияния нитратов из овощей и пришли к выводу, что полезные эффекты овощей преобладают". Следовательно, нитратов в овощах не стоит опасаться. Но с мясом другое дело.

В мясе есть гем, предшественник гемоглобина. Когда гемм вступает в реакцию с нитратами из пищи, образуется нитрозированный гемм. Это вещество вместе с белком из копченого мяса образует нитрозосоединения, увеличивающие риск развития рака.

Как есть меньше нитратов

В этой главе мы поговорим о мясе. С овощами разобрались – они полезны, так что нет смысла от них отказываться.

Важно отказаться от копченого мяса. Сюда относятся колбаса, сало, бекон, разное вяленое мясо. Лучше всего перейти на не копченые аналоги или другие продукты:

запеченная курица;

консервированный тунец или лосось;

вареные яйца;

хумус;

сыр;

биточки домашнего приготовления.

Вместо бекона к яичнице можно добавить:

жареные грибы и помидоры;

свежее авокадо;

консервированную фасоль.

Но даже если вы иногда едите колбасу, в этом нет ничего ужасного. Чтобы причинить вред здоровью, его нужно есть чуть ли не каждый день. Все мы люди и иногда съесть что-нибудь вредное, но вкусное – нормально.