Об этом говорится в отчете New England Journal of Medicine от Нила Д. Барнарда, доктора медицинских наук, который был опубликован 1 августа 2024 года.
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Более того, растительные белки имеют значительные преимущества для здоровья по сравнению с белками животного происхождения
"Многие люди переходят на растительную диету, и отмечают, что их питание улучшается", – отметил доктор Барнард.
Растительный белок содержит все аминокислоты
Исследование подтвердило, что растения содержат все необходимые аминокислоты, в отличие от распространенного, но ошибочного мнения, что растениям не хватает одной или нескольких.
Преимущества растительного белка
Наоборот растительные белки являются более полезными, если учитывать тот фактор, что они связаны с пониженной смертностью по сравнению с белками животного происхождения.
Большое Гарвардское исследование подтвердило, что потребление растительных белков вместо белков из говядины, птицы, рыбы, молочных продуктов или яиц, снижает смертность,
– отметил автор исследования Нил Д. Барнард.
Поэтому, ученые резюмируют, что люди, которые питаются растительной пищей, имеют меньший риск диабета, ожирения, болезней сердца и рака.