Исследователи из Канады определили, что у людей с деменцией, которые слушают любимую музыку, изменяются нейронные пути мозга. У них повышается производительность памяти и улучшается состояние мозга.

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Эксперимент проводили ученые из Университета Торонто.

Музыка, которая имеет особое значение для человека, как песня, под которую они танцевали на свадьбе, стимулирует нейронную связь таким образом, что помогает поддерживать высшие уровни функционирования,

– рассказал ведущий автор исследования Майкл Таут.



Знакомая песня активирует мозг / Фото iStock

Как музыка влияет на мозг

Группа ученых обнаружила заметные изменения в центре управления мозга.

Важно: задача глубокого мышления у людей, которые слушали музыку, выполнялись лучше, чем у тех, кто этого не делал.

Исследование показывает, что прослушивание лично значимых мелодий активирует определенную нейронную сеть, которая состоит из разнообразных областей мозга. В этих регионах наблюдается разный уровень активности после того, как пациенты слушают музыку.

Современные методы лечения болезни Альцгеймера показали ограниченную пользу. Хоть для подтверждения клинических преимуществ необходимы большие контролируемые исследования, и индивидуальный подход к прослушиванию музыки в домашних условиях может быть полезным и иметь длительное влияние,

– отметил соавтор Корин Фишер.

Только знакомая музыка влияет на мозг

Во время исследования контрольная группа слушала уже знакомую и любимую музыку, а также новые треки, которые слышит впервые.

Во время прослушивания новой музыки авторы исследования обнаружили, что мозг пациентов был более активным в слуховой коре, центре слушания. Это был другой эффект, чем когда группа слушала собственную музыку, которая активировала глубоко закодированную сеть мозговой коры.

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Исследователи утверждают, что это явный признак более высокого функционирования мозга.

Независимо от того, являетесь ли вы музыкантом всю жизнь или даже никогда не играли на инструменте, музыка является ключом к доступу к вашей памяти, вашей префронтальной коре. Продолжайте слушать музыку – ваши любимые песни станут тренажерным залом для вашего мозга,

– подытожил Таут.

Прослушивание музыки стимулирует мозг и предотвращает развитие деменции / Фото Shutterstock