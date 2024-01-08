Нервная анорексия проявляется из-за существенного уменьшения веса, которое люди достигают вследствие голодных диет, искусственного вызова рвоты, использования слабительных и так далее. Такие люди имеют сильно обезображенное восприятие своего тела, даже если они действительно слишком худые.

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Они часто страдают от навязчивых мыслей о желании потерять еще несколько килограммов. Это может привести к смерти. Из-за культурных особенностей большинство людей с нервной анорексией – это женщины, особенно молодого возраста.

Новое исследование анорексии

Ученые давно считали, что разные пищевые расстройства могут быть связаны с суточными ритмами. Эта гипотеза была подтверждена в ходе исследования. Ученые обнаружили генетическую связь между нервной анорексией и хронотипом. Исследователи использовали данные, полученные из Британского биобанка.

В исследовании участвовали 16992 человека, страдающих нервной анорексией, и 55525 человек из контрольной группы.

Жаворонки более склонны к анорексии.

Оказалось, что генетическая предрасположенность к нервной анорексии связана с утренним хронотипом. К тому же тенденция к ранним подъемам повышает риск развития этого расстройства. Другими словами, ранние подъемы могут усугублять склонность к нервной анорексии, и наоборот, наличие этого расстройства может способствовать изменению суточного ритма на утренней.

Кроме того, ученые обнаружили связь между генетической предрасположенностью к бессоннице и анорексией. При этом отсутствовали очевидные связи этого пищевого расстройства с другими особенностями сна.

Полученные результаты указывают на то, что нервная анорексия является "утренним" расстройством, в отличие от некоторых других, таких как депрессия, переедание и шизофрения, относящиеся к "вечерним" психопатологиям,

– отметил старший исследователь и доцент кафедры анестезиологии Медицинской школы Гарварда Хасан С. Дашти.

Лечение нервной анорексии сложно – частота рецидивов достигает 52%. До сих пор не ясны точные причины заболевания, и этот вид расстройства часто становится причиной смерти среди подростков и молодежи. Открытие ученых может помочь в поиске новых подходов к работе с этим расстройством.