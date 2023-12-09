Как понять, что нужно набрать вес
Чтобы определить дефицит веса, нужно сосчитать индекс массы тела. Для этого вес в кг делят на квадрат роста в метрах. Или можно использовать готовый калькулятор ИМТ. Дефицит веса, когда индекс меньше 18,5.
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Однако не все калькуляторы веса учитывают комплекс факторов каждого человека, поэтому результат можно получить только у врача. Например, стандартный калькулятор будет плохо работать для спортсменов.
Причины низкого веса тела
Масса тела может быть низкой из-за:
- наследственность;
- высокая физическая активность;
- болезнь пищеварительной системы;
- щитовидную железу;
- диабет и рак;
- некоторые лекарства могут вызвать тошноту и потерю веса.
- некоторые методы лечения, например химиотерапия, может снизить аппетит;
- психологические проблемы, стресс и депрессию
Как набрать вес
Как и при понижении веса, здесь нужен сбалансированный подход. Вот что можно сделать, чтобы набрать массу тела:
- Чаще есть. Люди с дефицитом веса наедаются быстрее, поэтому лучше есть 5 – 6 раз, но небольшими порциями.
- Выбирать продукты, богатые питательными веществами. Цельнозерновой хлеб, пасту, хлопья, творог, йогурты и другие молочные продукты, сладкие фрукты, орехи всех видов.
- Следите за тем, когда вы пьете. Для некоторых людей питье воды перед трапезой притупляет аппетит. В этом случае лучше пить высококалорийные напитки вместе с едой или перекусом. Цельное молоко, кисель, сладкие морсы, смузи.
- Добавить перекусы. В течение дня есть орехи или сухофрукты. А перед сном перекусить бутербродом с арахисовым маслом, творогом или мягким авокадо.
- Добавить калории. Например, тертый сыр в запекане и яичнице. Или сухое молоко в суп и рагу.
- Добавить десерты. Фруктовый йогурт, батончик из мюсли, кексы с отрубями. Мороженое или кусок торта более калорийный, но в них избыток сахара и жира, а десерт должен быть полезным для здоровья.
- Добавить физические упражнения. Силовая нагрузка помогает прибавить в весе с помощью увеличения массы мышц. Также упражнения повышают аппетит.
Главное не увлекаться фастфудом или сладкими и газированными напитками, потому что недостатки такого питания превысят пользу от набора веса.