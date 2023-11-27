Ранее учёные обнаружили вероятную связь между высоким уровнем звукового загрязнения и повышенной вероятностью ожирения. Также существуют данные, подтверждающие, что недостаточное питание и низкий вес могут провоцировать ухудшение слуха.

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Потеря слуха влияет на вес человека

Однако данные по этому вопросу оставались достаточно спорными. Исследовательская группа из Университета Оулу во главе с Иан Вин решила лучше изучить эту тему и провела собственное научное исследование. В работе они исследовали как потеря слуха, связанная с возрастом, может влиять на изменение веса человека. Исследование охватило данные сотен тысяч людей, проживающих в Европе, в возрастной группе от 52 до 63 лет.

Итоги исследования показали, что ухудшение слуха в пожилом возрасте связано с уменьшением массы тела – это влияло на снижение индекса массы тела и общей жировой массы в организме.

Ученые выдвинули предположение, что это может быть обусловлено влиянием гена, который ассоциируется с накоплением жировой ткани и развитием ожирения – гена FTO. Ученые отмечают, что до сих пор никто не фиксировал его влияние на слух людей.

Как сохранить слух

Избегайте громких звуков и идти в тихое место. Уровень шума не должен превышать 85 дБ. Шум считается достаточно громким, чтобы повредить слух, если вы должны повысить голос во время разговора, не слышно, что говорят люди поблизости, у вас болят уши или возникает звон в ушах.

Не слушайте громкую музыку в наушниках – увеличьте громкость настолько, чтобы вы могли комфортно слышать музыку, но не выше. Лучше использовать наушники с шумоподавлением и не увеличивать громкость, чтобы скрыть внешний шум. При прослушивании музыки в наушниках нужно делать перерыв каждый час по крайней мере на пять минут.

Регулярно проходите медицинские осмотры для выявления потенциальных проблем со слухом.

Защитите свой слух во время громких мероприятий (в ночных клубах, концертах или спортивных мероприятиях) – старайтесь держаться как можно дальше от динамиков. Если вы не можете выйти из шумного места, вы можете использовать ушные затычки. Старайтесь отдыхать от шума и делать перерывы каждые 15 минут.