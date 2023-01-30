Польза грамотности

Уже третье десятилетие XXI века, но примерно 14 процентов мирового населения, или 773 миллиона людей по-прежнему малограмотны или неграмотны вообще, причем около двух третей из них – женщины. Самый низкий уровень грамотности в странах с неспокойной политической ситуацией, где доступ к образованию имеют преимущественно мужчины.

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Высокий уровень грамотности позволяет человеку получить хорошую работу и обеспечить себе лучшие условия для жизни, тогда как люди, которые не умеют читать и писать чаще, живут за порогом бедности.

Новое исследование грамотности

Теперь исследователи из Университета Восточной Англии выяснили, что во всем мире у малограмотных людей чаще обнаруживаются проблемы с психическим здоровьем, такие как депрессия и постоянная тревожность.

Исследователи проанализировали результаты 19 других научных работ, проведенных в девяти разных странах и включали данные почти двух миллионов человек. Во всех работах оценивались уровень грамотности и здоровья участников, что позволило сделать выводы о взаимосвязи одного с другим в масштабах всего мира.

Грамотность влияет на психическое здоровье

Несмотря на влияние ряда других факторов (статья, возраст, экономический статус и т.д.), во всех работах была обнаружена сильная связь между грамотностью и психическим здоровьем. Даже среди людей, проживающих в одной стране и занимающих схожее экономическое положение, грамотные люди реже имели тревожность, депрессию и другие проблемы ментального характера.

Ученые пока не могут сказать, как взаимосвязаны эти факторы: способствует ли неграмотность развития депрессии или постоянная депрессия вызывает проблемы с образованием. Однако забота о грамотности населения однозначно не только повышает уровень благосостояния и увеличивает продолжительность жизни людей, но может улучшить их психическое здоровье.