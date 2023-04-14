О том, как праздновать Пасху без ущерба для здоровья и каких советов нужно соблюсти 24 канала рассказала врач и health-эксперт Ульяна Вернер.

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Планируйте свое питание

Если вы будете проводить Пасху с семьей или друзьями, предварительно обсудите меню. Попытайтесь подобрать здоровые блюда и соблюдайте разумные порции. Если вы готовитесь к празднику дома, попробуйте заменить тяжелые и жирные ингредиенты на более полезные.

Не пропускайте завтрак

Начните день со здорового и насыщенного завтрака. исследование показывают, что отсутствие утреннего перекуса может вызвать переедание в обед. Можно выбрать яйца, богатые белками, гречку или другие цельные злаки, содержащие углеводы и витамины группы В. Овощи и фрукты также могут стать хорошим дополнением к вашему завтраку, обеспечивая вам необходимую дозу витаминов и минералов.

Выбирайте полезные блюда

Во время Пасхи старайтесь добавить в меню полезные блюда. Овощи и фрукты содержат много витаминов и минералов, помогающих поддерживать здоровье и иммунную систему. Если вы едите мясо, выберите менее жирные виды, такие как курица, индейка, рыба или говядина.

Ульяна Вернер “Пытайтесь приготовить мясо на гриле, в духовке или на пару вместо жарки в масле. Также попробуйте заменить белковые продукты растительными альтернативами, такими как тофу или нут. Это может помочь уменьшить содержание жира и холестерина в пище”.

Храните р умные порции

Помните, что не нужно есть быстро и много, чтобы насладиться едой. исследование показывают, что важно сохранять порции разумного размера и стараться не добавлять в блюдо лишнего количества жиров, соли или сахара во избежание переедания. Также не забывайте о том, что пережевывание является очень важным процессом.

Попытайтесь есть медленно и внимательно, наслаждаясь каждым кусочком, обращайте внимание на сигналы, которые посылает ваш организм, чтобы не упустить момент сытости. После того, как вы наелись, подождите несколько минут, это позволит вашему организму понять, нужны ли вам дополнительные питательные вещества. Если вы все еще чувствуете голод, попробуйте съесть небольшую порцию фруктов или овощей, которые помогут вам почувствовать сытость и придадут вашему организму дополнительную клетчатку.

Пейте воду

Помните о важности воды для здоровья для поддержания нормальной работы организма. Пытайтесь достаточно в течение всего дня и избегать сладких напитков и алкоголя, которые могут привести к дегидрации и ухудшению самочувствия.

Добавьте физическую активность

Не забывайте о физической активности, которая может помочь сохранить здоровье. Запланируйте прогулку с семьей или друзьями, поучаствуйте в играх с детьми или устройте семейные спортивные соревнования. Даже небольшая физическая активность может поднять настроение и улучшить самочувствие.

Ульяна Вернер «Пасха – это день, когда мы собираемся вместе со своей семьей и друзьями, чтобы насладиться совместным времяпровождением. Но не позволяйте этому празднованию ухудшить ваше здоровье”.

Планируйте свое питание, выбирайте полезные блюда, сохраняйте разумные порции и не забывайте о физической активности. Таким образом, вы сможете провести Пасху с пользой для здоровья и насладиться праздником без последствий.