Как изменился коронавирус

Об этом во время брифинга заявила известная вирусологиня, доктор медицинских наук, Алла Мироненко. 24 Канал. По ее словам, с момента появления Омикрона в конце 2021 и начале 2022 года, этот штамм сумел вытеснить своих предшественников, таких как штаммы Дельта и Альфа, и сейчас Омикрон является доминантным.

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Сейчас есть только омикрон, при чем циркулирует одновременно многие его субварианты. Но, к счастью, Омикрон изменился настолько, что у него накопилось очень много мутаций в спаечном белке и он не вызывает тяжелой кислородной зависимости, как это было при предыдущих вариантах, когда люди умирали из-за того, что не было кислорода или нельзя было госпитализировать, или было поздно,

– рассказала Алла Мироненко.

Она отметила, что Омикрон теперь обычно более легкое течение, как обычная респираторная болезнь.

Как не подцепить коронавирус

Хотя ВОЗ объявила об окончании пандемии еще в мае, но коронавирус никуда не делся. Поэтому при росте количества больных следует соблюдать следующие профилактические меры: