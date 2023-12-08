Как изменился коронавирус
Об этом во время брифинга заявила известная вирусологиня, доктор медицинских наук, Алла Мироненко. 24 Канал. По ее словам, с момента появления Омикрона в конце 2021 и начале 2022 года, этот штамм сумел вытеснить своих предшественников, таких как штаммы Дельта и Альфа, и сейчас Омикрон является доминантным.
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Сейчас есть только омикрон, при чем циркулирует одновременно многие его субварианты. Но, к счастью, Омикрон изменился настолько, что у него накопилось очень много мутаций в спаечном белке и он не вызывает тяжелой кислородной зависимости, как это было при предыдущих вариантах, когда люди умирали из-за того, что не было кислорода или нельзя было госпитализировать, или было поздно,
– рассказала Алла Мироненко.
Она отметила, что Омикрон теперь обычно более легкое течение, как обычная респираторная болезнь.
Как не подцепить коронавирус
Хотя ВОЗ объявила об окончании пандемии еще в мае, но коронавирус никуда не делся. Поэтому при росте количества больных следует соблюдать следующие профилактические меры:
- Вакцинация. Полная вакцинация и бустерные дозы (если есть) могут значительно снизить риск тяжелого течения болезни и госпитализации.
- Маски. Ношение масок в общественных закрытых помещениях, особенно в местах с высоким риском передачи вируса.
- Физическая дистанция. Избегание тесного контакта с людьми, особенно в местах скопления людей.
- Тщательная гигиена рук. Мытье рук с мылом и водой в течение не менее 20 секунд или использование дезинфектора для рук на спиртовой основе.
- Этикет кашля и чихание. Прикрывайте рот и нос локтем или бумажным платком при кашле или чихании, и сразу выбрасывайте его в мусорник.
- Вентиляция и проветривание помещений. Поддержка хорошего воздухообмена в помещениях, открытие окон для обеспечения притока свежего воздуха.
- Тестирование. Использование быстрых тестов на COVID-19 и/или ПЦР-тестах для раннего выявления инфекции, особенно если имеются симптомы или известный контакт с инфицированным лицом.
- Самоизоляция и карантин. Пребывание дома и избегание контактов с другими, если у вас есть симптомы COVID-19 или контакт с инфицированным лицом.
- Информирование. Отслеживание обновлений от надежных источников и организаций здравоохранения относительно рекомендаций и мер безопасности.