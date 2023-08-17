Новое исследование либидо

Исследование ученых из Университета Сакарья длилось около трех месяцев. В нем приняли участие 36 женщин от 20 до 50 лет. Все они имели постоянных сексуальных партнеров и регулярную менструацию.

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Им нужно было заниматься пилатесом по часу дважды в неделю. Другая физическая активность была исключена. А в начале и конце программы они заполняли анкету с вопросами, касающимися их сексуального желания, оргазма и ощущений во время полового акта. Также специалисты уточняли, находятся ли участницы эксперимента по депрессии.

Пилатес помогает повысить сексуальное желание

После 12 недель тренировок функциональные показатели участниц эксперимента улучшились в среднем на 143%, уровень их сексуального желания увеличился на 136%, количество полученных оргазмов – на 140%.

А неприятные ощущения во время полового акта снизились на 116%. Женщины, участвовавшие в эксперименте, обратили внимание, что после регулярных занятий пилатесом у них увеличилась возбудимость и улучшилось настроение.

Специалисты говорят, что пилатес способен повышать либидо у женщин благодаря своим физиологическим и психологическим преимуществам, поскольку занятие им в принципе улучшает настроение, увеличивает удовлетворенность жизнью.

Однако, несмотря на заявления о пользе этого вида фитнеса, ученые ничего не могут сказать о его терапевтическом влиянии на либидо у женщин старше 50 лет. Также они добавили, что им пока нужно исследовать механизмы, лежащие в основе выводов.