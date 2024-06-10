Команда ученых из Института Фрэнсиса Крика, Университетского колледжа Лондона и Имперского колледжа Лондона обнаружила специфический генетический энхансер, который активирует определенные иммунные пути, способствующие воспалению при ВЗК. В прошлом неполное понимание механизмов ВЗК значительно затрудняло поиск эффективного лечения.

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Новое исследование воспалительных заболеваний кишечника

ВЗК является хроническим воспалительным процессом, поражающим части желудочно-кишечного тракта и включает такие заболевания, как болезнь Крона и язвенный колит. Обнаруженный энхансер размещается в так называемой "генной пустыне", не связанной с кодированием белков, но влияющей на белковую активность соседних генов.

Этот энхансер особенно активен в макрофагах, которые играют ключевую роль в развитии ВЗК, активируя ген ETS2. Высокая активность ETS2 связана с повышенным риском воспалительных реакций. Почти 95% людей с ВЗК имеют этот энхансер в своих макрофагах.

Интересно, что этот генетический элемент возник между 500 000 и миллионом лет назад и был найден у неандертальцев, вероятно выполняя важную роль в борьбе с бактериальными инфекциями до появления антибиотиков.

Новый способ лечения воспалительных заболеваний кишечника

Исследования показали, что уже доступные ингибиторы MEK, которые используются в онкологии, могут эффективно уменьшать воспаление у пациентов с ВЗК, действуя на макрофаги и ткани кишечника. Это открытие дает новые возможности для создания целенаправленных терапий, которые могут прямо влиять на механизмы воспаления, характерные для ВЗК без необходимости разработки новых лекарственных средств.

Ученые планируют дальнейшие исследования для более глубокого понимания роли энхансера ETS2 в развитии других аутоиммунных расстройств. Это может привести к новым методам диагностики и лечения широкого спектра иммунных заболеваний. Результаты исследований уже вызвали значительный интерес в медицинском сообществе и могут значительно изменить подходы к лечению воспалительных заболеваний кишечника.