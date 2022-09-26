Гипертония может привести к различным проблемам со здоровьем, от потери зрения до инсультов и инфарктов. Как правило, таким пациентам предлагают поменять свой рацион и больше заниматься спортом. Если это не решает проблему, назначают лекарство. Ученые рассмотрели новый тип терапии для снижения уровня АД – тренировки дыхания с сопротивлением.

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Новый способ снизить давление

Тренировка дыхания с сопротивлением предполагает вдох и выдох через небольшое устройство ежедневно в течение нескольких минут. Устройство заставляет пациента использовать свои дыхательные мышцы, чтобы проталкивать и протягивать воздух через него, делая его сильнее.

И это, как нашли исследователи, также понижает АД. Устройство используется уже несколько лет как средство помощи спортсменам, певцам и людям со слабыми легочными мышцами.

Эффективность упражнений дыхания с сопротивлением

Несколько групп здоровых добровольцев практиковали тренировку в течение нескольких минут в день в течение шести недель. Каждый из них делал вдох и выдох с помощью устройства 30 раз в каждом сеансе. Каждому из волонтеров измеряли артериальное давление до и после тренировки.

Исследователи обнаружили длительное падение систолического АД на 9 мм рт.ст. (высшее число в показателях АД). Ученые сравнивают эти результаты с происходящими во время лечения. Они также отмечают, что это сродни изменениям у пациентов, начинающих режим аэробных упражнений, таких как ходьба, езда на велосипеде или бег.

Ученые предполагают, что такие тренировки могут использовать пациенты всех возрастов, которые не могут выполнять физические упражнения для снижения АД.

Как делать дыхательные упражнения с сопротивлением: смотреть видео