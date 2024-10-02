Польза хурмы

Витамин А в хурме содержится в виде бета-криптоксантина, который нужен для здоровья кожи, глаз и слизистых оболочек. Это вещество также играет важную роль в работе иммунной системы и обладает антиоксидантными свойствами, пишет healthline.

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Витамин C, содержащийся в хурме, обеспечивает до 20% дневной потребности в одном плоде, он укрепляет иммунитет, способствует усвоению железа и процессу синтеза коллагена.

Хурма является прекрасным источником мощных антиоксидантов, таких как каротиноиды и флавоноиды. Диеты, богатые этими соединениями, связывают со снижением риска определенных заболеваний, включая болезни сердца и диабет.

Калий, кальций, фосфор и клетчатка также содержатся в хурме в большом количестве, способствуя снижению уровня холестерина и улучшению здоровья сосудов через выведение шлаков.

Чем опасна хурма

Однако, в хурме присутствуют танины, в частности шибуол, который может вызвать формирование безоаров – плотных скоплений в желудке, особенно при употреблении незрелых ягод. Эти вещества в некоторых случаях могут вызвать желудочные проблемы.

Переедание хурмы, особенно в незрелом виде, может привести к образованию диоспиробезоаров, особенно у людей с определенными заболеваниями ЖКТ или при низкой кислотности желудка.

Хурма, как правило, не вызывает аллергических реакций, однако иногда может проявляться пищевая непереносимость, особенно у людей, страдающих от непереносимости фруктозы, которая также присутствует в хурме и может вызвать дискомфорт в пищеварительном тракте.