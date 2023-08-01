Во время телесных утех мужчина ярко изображает свои ощущения? Возможно, он принадлежит до 27% мужчин, симулирующих оргазм. Да, симулированием яркого финиша могут заниматься не женщины. Мужчины тоже, даже если их все же меньше (68% женщин признались, что им случалось притворяться оргазмом, когда на самом деле к нему было как до месяца пешком).

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Какие мужчины чаще всего имитируют оргазм

Чаще имитируют оргазм бисексуальные мужчины или геи. 34% первых и 48% вторых. Среди мужчин-гетеросексуалов по оргазму врали только 25%. Оно и понятно, ведь мужчине это сделать не так-то просто. Но использование презерватива значительно помогало скрывать правду.

Зачем они это делают

В основе этой практики лежит доброе намерение: не огорчать партнера. 31% опрошенных хотят, чтобы их сексуальные отношения выглядели удовлетворительными, даже если они сами понимают, что с ними действительно что-то не так. Но оказывается, что имитировать это не выход, это не защищает пары от скандалов: 21% пар поругались после открытия правды, а 25% даже развелись.

Поэтому лучшим решением сексуальных проблем в паре всегда было и будет их обсуждение с партнером. К тому же, чаще всего проблемы в сексе говорят о проблемах в коммуникации и доверии между партнерами. А может быть, дело банально лежит в плоскости здоровья – в этом случае визит к сексологу может устранить необходимость сложного выбора: врать или не врать об оргазме.