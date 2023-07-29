Мужчина работает водителем грузовика, сам родом из Лос-Анджелеса. По его словам, он страдал дифалией – генетической аномалией, при которой мужчина рождается с двумя членами.

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Он также рассказал, что его отправили в центр содержания под стражей для несовершеннолетних после того, как в возрасте 12 лет он был осужден за непреднамеренное убийство.

Мужчина откровенно о своей сексуальной жизни

Танк был девственником своего освобождения из-под стражи и в возрасте 24 лет и намеревался максимально использовать свой лишний половой орган.

"Женщины не поверили, когда я сказал им, что у меня два члена, но потом я отвел их в комнату, где они увидели все", – рассказал Танк в интервью.

"Казалось, что он вот-вот разразится"

Танк рассказал подробности о дифалии: по его словам, он эякулировал обоими пенисами одновременно, даже если стимулировался только один из членов.

"Когда я проникал в женщину, у меня было ощущение, что один из моих пенисов расположен как бы со стороны, и мне казалось, что он вот-вот взорвется", – объяснил он.

Водитель грузовика также говорит, что у него были женщины, наслаждавшиеся ощущением обоих его членов в себе одновременно.

"Она хотела стать порнозвездой и хотела, чтобы мы вместе сняли видео", – рассказал он. "Возможно, я бы заработал много денег".

Мужчина сделал операцию

Однако уроженец Лос-Анджелеса утверждал, что дополнительный половой орган в основном вызывал проблемы в спальне. Он утверждал, что заниматься сексом только с одним пенисом за раз сложно, тогда как использование двух пенисов причиняло боль большинству любовниц.

Поэтому он решил совершить операцию. Сегодня у Танка один пенис, но он говорит, что у нескольких членов его семьи также есть необычные случаи, связанные с гениталиями.