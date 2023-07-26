Первые упоминания о протезах для полового члена в литературе датируются XVI ст. Наружный протез изобрел ученик Леонардо да Винчи – Амбруаз Паре. Протез походил на современные внешние жесткие презервативы. Он был выполнен из дерева и имел проем на конце, что позволяло облегчить процесс мочеиспускания и обеспечить возможность зачатия.

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Как протезы помогают восстановить эрекцию

В настоящее время в медицине для восстановления эрекции используют два типа протезов: полужесткие и надувные. Полужесткие протезы состоят из двух гибких стержней, которые помещаются в тело полового члена и постоянно удерживают его в определенной форме. Такое устройство тяжело регулировать.

После установки протеза член всегда находится в эрегированном состоянии. Это доставляет дискомфорт. Мужчинам приходится постоянно маскировать свой половой орган, например с помощью белья.

Надувные (гидравлические) имплантаты считаются более удобными, поскольку позволяют имитировать естественную эрекцию и возвращать член в неэрегированное состояние. Принцип работы основывается на перемещении жидкости из одной части имплантата в другую. Они бывают трехкомпонентными и двухкомпонентными.

Трехкомпонентные устройства состоят из резервуара с жидкостью, расположенной под брюшной стенкой, насосом и выпускным клапаном в мошонке. А также двух надувных цилиндров внутри полового члена, соединенных между собой герметичными трубочками.

Цилиндры изготавливают из высокопрочных материалов с хорошей растяжимостью. Их помещают с противоположных сторон полового члена в пространство, наполняющее кровь при нормальной потенции.

Цилиндры заполняют физраствором, размещаемым в резервуаре. Чтобы добиться эрекции, мужчине нужно переместить жидкость из резервуара в цилиндры с помощью насоса, расположенного в мошонке. Делается это обычным нажатием. Чтобы вернуть член в расслабленное состояние, необходимо сжать запирающий клапан над насосом и сжать половой член для перемещения всей жидкости в резервуар.



Как работает имплант / Фото Cleveland Clinic

Двухкомпонентная модель работает по тому же принципу, но в ней резервуар с физраствором – это часть насоса. Все компоненты таких устройств скрыты в теле мужчины.

При установке как полужестких, так и надувных гидравлических устройств мужчины могут достигнуть оргазма при эректильной дисфункции. Цилиндры в двухкомпонентных и трехкомпонентных моделях не только механически делают ригидным член (выступают в роли скелета), но и создают определенное давление, при котором сосуды наполняются кровью.

Половой орган мужчины с современными фалоэндопротезами выглядит естественно. Зрительно определить наличие устройства внутри довольно сложно. Размеры фалоэндопротезов полностью соответствуют длине члена. Чаще отсутствие естественной эрекции выдает головка члена, которая сильно меняет свой вид при механическом приведении полового органа в ригидное состояние.

Даже из самых безвыходных ситуаций при нарушении эректильной дисфункции можно найти выход с помощью фалоэндопротезов. Современные устройства практически не обладают дефектами и могут восстановить эректильную функцию максимально естественно. Человек может самостоятельно регулировать ригидность члена. К тому же они очень безопасны и долговечны, а для их установки достаточно местной анестезии.