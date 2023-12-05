К тому же слюна угнетает подвижность сперматозоидов, но неизвестно, как долго они могут храниться в ней живыми. После семяизвержения вне тела женщины сперма живет недолго. На коже и предметах сперматозоиды могут оставаться активными до высыхания эякулята.

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Можно ли забеременеть во время орального секса

Для беременности сперматозоид должен добраться до яйца в женской репродуктивной системе, происходящей через половой акт по проникновению или другие формы прямого физического контакта между спермой и вагиной. Следовательно, оральный секс обычно не ведет к беременности.

Но небольшая вероятность забеременеть после минета все же существует, если сперма из губ или рук попадает в половые пути женщины. Также партнер может случайно перенести сперму во влагалище на собственных пальцах при самостимуляции.

Кроме того, во время орального секса могут передаваться половые инфекции. Поэтому важно использовать защитные средства, такие как презервативы или средства для оральной защиты, во время минета или кунилингуса.