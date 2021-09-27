В своем тиктоке врач Каран Радж сообщает, почему запах от ног на самом деле помогает нашему телу.

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Врач работает в британской Национальной службе здравоохранения (NHS) хирургом и преподавателем в Имперском колледже Лондона.

Мужчина ведет тикток, где рассказывает людям о здоровом образе жизни и медицинских лайфхаках. На этот раз специалист поделился, почему же вонючие ноги могут спасти жизнь человеку, и почему не стоит из-за этого комплексовать.

Я хочу поделиться с вами фактом, о котором я недавно узнал – и это невероятно. Есть причина, почему мы можем иметь вонючие ноги, а вонючие ноги могут просто спасти вам жизнь,

– сказал Радж.

Объяснение врача

Каран Радж рассказал, что на поверхности человеческого тела живет множество форм жизни – и на ногах также. Бактерии, которые обосновались на наших ступнях, питаются определенным типом аминокислот, которые содержатся в выделениях ног.

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Когда ноги потеют, бактерии активируются и поглощают аминокислоты. Те же бактерии выделяют другие кислоты, которые дают неприятный запах.

"Существует разновидность бактерий под названием bacillus subtilis, которая питается лейцином, распространенной аминокислотой, которая содержится в поте ног. Когда эта бактерия ест лейцин, она выделяет изофлавовую кислоту – сырный вонючий запах ног", – рассказал Радж.

Врач добавил, что телу нужны эти бактерии, ведь они защищают стопы от грибка.

Наше тело держится вокруг этой бактерии, потому что она производит химикаты и антибиотики, которые сдерживают грибок стопы,

– поделился эксперт.



Запах вызывают бактерии, которые поглощают аминокислоты из пота / Фото Getty Images

Невидимые соседи