Предыдущие научные работы показали, что средиземноморская диета, которая включает рыбу и свежие овощи, считается самой полезной. Однако недавние исследования утверждают, что вегетарианская диета может быть еще более полезной, хотя она не подходит всем, пишет BMC Nutrition.

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Врачи обычно советуют употреблять натуральные сахара (фрукты, мед, молочные изделия) и избегать кондитерских изделий и сахара-песка, а необходимые микронутриенты лучше получать из пищи, а не из добавок.

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*Перед вживанням дієтичної добавки варто проконсультуватися з лікарем.

Новое исследование биодобавок

Ученые из Токийского университета оценивали, способствуют ли продукты с высоким содержанием белков, витаминов и микроэлементов снижению дефицита питательных веществ. Они также изучали разницу во влиянии полезной пищи самой по себе и в сочетании с добавками.

В исследовании участвовали 392 здоровых взрослых жителя Японии в возрасте от 20 до 69 лет. Среди них 122 человека периодически употребляли продукты с добавками. Сбор данных проходил с февраля по март 2013 года.

Биодобавки приносят пользу

Анализ показал, что уровень питательных веществ в организме людей, которые периодически получали белок, витамины и минералы из специального питания или биодобавок, был ближе к норме, чем у тех, в чьем рационе были только обычные продукты и не было БАДов.

Однако важно помнить, что обогащенными продуктами не стоит злоупотреблять, а многие пищевые добавки могут быть опасными для здоровья при использовании без назначения врача.