Чем грозит мор рыбы на Днепропетровщине: в Минздраве напомнили об опасной инфекции

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС на Днепропетровщине начался массовый мор рыбы. В Минздраве напомнили, что мертвую рыбу или ту, которая умирает, нельзя потреблять.

Так, в сети обнародовали ужасные кадры мора рыбы из села Марьянское Днепропетровской области. Специалисты напомнили, какие риски для здоровья несет потребление рыбы.

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Потребление этой рыбы опасно

Ни один способ приготовления не сделает ее безопасной для вас: такую рыбу нельзя употреблять, в частности, сушить, вялить, жарить или варить. Эта рыба может содержать возбудители инфекционных болезней, паразитов или опасных химических веществ,

– говорится в сообщении Минздрава.

Одну из самых больших угроз может представлять ботулизм – острое инфекционное заболевание. Оно возникает в результате употребления продуктов, отравленных токсинами, производимыми бактериями-возбудителями болезни. Этот токсин является одним из самых сильных от всех известных биологических ядов.

Симптомы ботулизма

выраженную усталость, слабость, головокружение, тошноту, головную боль,

начальные симптомы обычно сопровождаются снижением четкости зрения (невозможно читать мелкий текст), пеленой перед глазами, сухостью во рту и горле, а также затруднением во время глотания и речи,

рвота, запор и вздутие живота,

паралич дыхательных мышц,

повышение температуры (лихорадка) и потеря сознания не характерны для ботулизма. Немедленно обратитесь за помощью, если у вас есть любой из симптомов.

В Минздраве советуют избегать покупок рыбы в местах стихийной торговли.

В ведомстве добавили, что медицинская система Украины готова к возможным случаям ботулизма. Противоботулиническая сыворотка имеется в достаточном количестве.