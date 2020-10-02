Могут ли защитные маски стать причиной отравления углекислым газом: новое исследование
Новые результаты исследований противоречат распространенному мнению о том, что в защитной маске якобы можно отравиться собственным углекислым газом.
Некоторые люди ошибочно утверждают, что ношение защитной маски для лица может представлять угрозу для здоровья, сообщает MedicalXpress.
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Доктор медицинских наук Майкл Кампос из Медицинского центра управления ветеранов в Майами с коллегами оценивали изменения уровня кислорода или уровня углекислого газа у здоровых людей и пациентов с хронической обструктивной болезнью легких до и во время использования хирургических масок.
Мы демонстрируем, что эффекты минимальны даже у людей с очень тяжелыми нарушениями функции легких,
– сказал доктор Кампос.
Почему же в маске можно почувствовать одышку
Что касается ощущения одышки, которое могут испытывать некоторые здоровые люди, то это не вследствие изменений газообмена, уверяют специалисты. Это, скорее всего, возникает из-за ограничения потока воздуха. Особенно это ощутимо, когда у человека ускоряется дыхание при физической нагрузке.
Например, если вы живо поднимаетесь вверх, у вас может возникнуть ощущение одышки. Чрезмерно плотная маска также может усилить это ощущение.
Решение достаточно простое – замедлить ход или снять маску, если вы находитесь на безопасном расстоянии от других людей.
Маска или респиратор / инфографика 24 канала