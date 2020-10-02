Нові результати досліджень суперечать поширеній думці про те, що у захисній масці нібито можна отруїтися власним вуглекислим газом.

Деякі люди помилково стверджують, що носіння захисної маски для обличчя може становити загрозу для здоров'я, повідомляє MedicalXpress.

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Доктор медичних наук Майкл Кампос з Медичного центру управління ветеранів у Маямі з колегами оцінювали зміни рівня кисню або рівня вуглекислого газу у здорових людей та пацієнтів з хронічною обструктивною хворобою легенів до та під час використання хірургічних масок.

Ми демонструємо, що ефекти мінімальні навіть у людей з дуже важкими порушеннями функції легенів,

– сказав доктор Кампос.

Чому ж у масці можна відчути задишку

Що стосується відчуття задишки, яке можуть відчувати деякі здорові люди, то це не внаслідок змін газообміну, запевняють фахівці. Це, швидше за все, виникає через обмеження потоку повітря. Особливо це відчутно, коли у людини пришвидшується дихання при фізичному навантаженні.

Наприклад, якщо ви жваво підіймаєтесь вгору, у вас може виникнути відчуття задишки. Надмірно щільна маска також може посилити це відчуття.

Рішення достатньо просте – уповільнити хід або зняти маску, якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від інших людей.



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу