Выводы охватывают 2021 – 2023 годы, их обнародовали в НАПК, информирует 24 Канал. Отмечают, что за указанный период четко прослеживается ежегодная смена одной из топ-5 статей расписания болезней.

К теме НАПК назвало две области, где больше всего непригодных лиц для службы

В частности, в 2022 году болезни позвоночника заменили близорукость или дальнозоркость, а в 2023 году болезни, обусловленные ВИЧ, заменили болезни позвоночника.

Следовательно, в течение двух последних лет, кроме болезней позвоночника, близорукости и дальнозоркости, в число пяти наиболее часто диагностированных вошли:

болезни щитовидной железы;

гипертоническая болезнь III стадии;

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца, диагностирование и подтверждение которых сложно и требует проведения значительного количества лабораторных и инструментальных исследований.

Указанные болезни не имеют ярко выраженного внешнего проявления, что позволяет использовать такие диагнозы для коррупционных практик,

– отмечают в НАПК.



Болезни, которые чаще всего диагностировали непригодным для службы мужчинам / Инфографика НАПК

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