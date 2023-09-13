В частности, Минобороны расширило список пригодных к военной службе. 24 Канал подготовил перечень самых распространенных болезней, по которым военнообязанного могут не допустить к службе.

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Список пригодных к военной службе расширили

Приказ Министерства обороны Украины №490 от 18 августа 2023 года снял ограничения на определение пригодности к военной службе людей со следующими категориями расстройств:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма;

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Обратите внимание! Отныне ВВК должна устанавливать пригодность человека к службе по конкретной военной специальности. То есть если человек признан непригодным к службе по какой-либо военной специальности, командир части может направить его на ВВК для определения пригодности к службе по новой специальности.

К тому же упростили требования здоровья для военнослужащих в Десантно-штурмовых войсках и морской пехоте во время мобилизации и военного времени.

Кого касаются изменения ВВК принимает решение индивидуально: пригодный, ограниченно пригодный, непригодный и т.д. Если у человека есть определенная болезнь, не позволяющая по состоянию здоровья выполнять обязанности военной службы, то такого человека, конечно, не могут мобилизовать в армию. Другое дело, если есть заболевания, которые находятся в длительной ремиссии (3–5 лет), это подтверждается лабораторным исследованием, состояние здоровья военнослужащего нормальное, и он может выполнять обязанности, то будет применен индивидуальный подход и принято индивидуальное решение – пригоден или непригоден. Принимается постановление о пригодности по определенной учетно-военной специальности. Чтобы дать командирам больше возможностей и понимание, на какую должность целесообразнее назначить военнослужащего, учитывая текущее состояние его здоровья.

Список болезней, которые могут быть основанием для отсрочки

Призывники, имеющие определенные заболевания, делятся на две категории во время войны:

получающие ограниченную или отсроченную пригодность к службе. Их могут призвать, когда это понадобится;

людей с более тяжелыми заболеваниями относят к категории негодности и исключают из списков на призыв в службу как в мирное время, так и во время войны.

Болезни, которые делают человека непригодным

Активный прогрессирующий туберкулез с распадом легочной ткани. Тяжелые формы вирусных гепатитов. ВИЧ-болезнь, сопровождающаяся инфекционными, паразитарными болезнями, злокачественными опухолями и т.д. Новообразования, но не все типы онкологических заболеваний подлежат под полную негодность. Болезни крови и кроветворных органов. Нарушение эндокринной системы, питания и нарушение обмена веществ, их последствия. Расстройства психики и поведения. Болезни нервной системы. Болезни глаза и придаточного аппарата. Болезни уха. Болезни системы кровообращения. Болезни органов дыхания. Болезни органов пищеварения. Болезни кожи и подкожной клетчатки. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Болезни мочеполовой системы. Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения. Тяжелые травмы головы и шеи, позвоночника, спинного мозга, органов грудной, брюшной полостей, конечностей и тому подобное со значительным нарушением функций.

Заметьте Не все виды онкологических заболеваний являются основанием для непригодности к службе. Есть формы онкологии, при которых ВВК заключает "ограниченно непригодный". Это определяют врачи в индивидуальном порядке. Исключат из списка военнообязанных при наличии следующих симптомов: первичные и вторичные злокачественные новообразования всех локализаций с удалением метастазов, которые невозможно удалить с помощью радикального хирургического лечения;

злокачественные опухоли лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей: быстро или медленно прогрессирующий лимфогранулематоз;

неходжкинская лимфома, злокачественные лимфопролиферативные болезни, множественная миелома, все виды лейкозов и т.п., со значительными изменениями;

доброкачественные новообразования всех локализаций с большими нарушениями функций.

Далее подробнее расскажем о других заболеваниях и нюансах, которые влияют на решение ВВК.

Болезни крови и кроветворных органов

В этой категории полное освобождение от службы получат люди с:

анемией со значительными нарушениями функций, нарушением свертывания крови;

геморрагическими состояниями;

другими болезнями крови;

нарушениями с вовлечением иммунного механизма.

Нарушения эндокринной системы, питания и метаболизма

Непригодными к службе делают:

все болезни щитовидной железы;

все типы сахарного диабета;

нарушение других эндокринных желез;

нарушение обмена веществ, в том числе все виды ожирения со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами;

шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

Болезни нервной системы

Основанием для полной непригодности к военной службе могут быть:

быстро прогрессирующие, со значительными нарушениями функций воспалительные заболевания ЦНС: менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутризвоночный абсцесс;

прогрессирующие, со значительными нарушениями функций, системные атрофии, церебральный паралич, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, кроме вегетососудистой;

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств;

быстро прогрессирующие со значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни глаза, уха и придаточного аппарата

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, рубцы и помутнения роговицы, радужки, цилиарного тела, все виды катаракты хрусталика, сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

острота зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепота;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или остроте зрения обоих глаз 0,2 и ниже;

полная глухота на оба уха;

глухонемота.

Болезни системы кровообращения

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при некоронагенных заболеваниях сердца;

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии при ишемических болезнях сердца;

с гипертонической болезнью III стадии;

с цереброваскулярными болезнями, например инфарктом головного мозга или инсультом со значительными нарушениями функций;

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов: атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.д. со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

Из призывных списков исключают людей с хроническими заболеваниями нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции наружного дыхания. Также больных тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

Болезни органов пищеварения

челюстно-лицевые аномалии, кроме врожденных. В частности, аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Основанием для исключения с военного учета лица может быть атопический дерматит с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит.

Другие кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Непригодны к военной службе с исключением из военного учета лица, больные артропатией, болезни суставов и позвоночника, приобретенные деформации и дефекты пальцев или конечностей со значительными нарушениями функций.

А также после двусторонних ампутаций верхних или нижних конечностей на любом уровне или односторонней ампутации нижней конечности выше уровня верхней трети голени.

Болезни мочеполовой системы

Основанием для исключения из военного учета есть болезни почек и мочеполовой системы со значительными нарушениями функций и почечной недостаточностью.

Женщины также признаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета в случае воспалительных заболеваний органов малого таза и невоспалительных заболеваний половых органов со значительными нарушениями функций.