Ранджит Рамасами, эксперт по репродуктивной урологии и ведущий автор нового исследования рассказал, что исследование основывалось на предыдущих данных о присутствии микропластика в сердце. Он выразил удивление, обнаружив эти частицы есть в тканях пениса.

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Новое исследование влияния микропластика

Исследовательская группа взяла образцы у шести пациентов клиники Университета Майами, страдающих эректильной дисфункцией, которым в период с августа по сентябрь 2023 года устанавливались имплантаты полового члена. Для анализа тканей использовали лазерную систему визуализации Agilent 8700 Laser Direct Infrared (LDIR) и электронный сканирующий микроскоп Zeiss Merlin, позволяющий выявлять частицы размером до 20 микрометров.

В результате, в тканях пенисов четырех из пяти пациентов (пятый образец использовался как контрольный) был найден микропластик. Размеры частиц, обнаруженных с помощью LDIR, колебались от 20 до 500 микрометров, а с помощью электронного микроскопа до двух микрометров.

Пластик в мужских пенисах

В тканях пенисов было идентифицировано семь типов пластика, наиболее распространенными из которых оказались полиэтилентерефталат и полипропилен, которые широко используются в упаковке продуктов и бытовых предметах.

Рамасами отметил необходимость дополнительных исследований для изучения связи между микропластиком, эректильной дисфункцией и мужским бесплодием, а также для определения порогового уровня микропластика, способного вызвать патологии, и выявления конкретных типов полимеров, вызывающих нарушения.

В последние десятилетия количество сперматозоидов у мужчин сильно снижается, и в 40% случаев причины низкого количества половых клеток остаются неустановленными. Многие исследования говорят о потенциальной роли химического загрязнения. Недавние эксперименты на мышах показали, что под воздействием микропластика у них сокращалось количество сперматозоидов, возникали аномалии и гормональные сбои.

Рамасами рекомендует ответственнее подходить к использованию пластиковых бутылок и контейнеров для воды и еды до установления безопасного предела.