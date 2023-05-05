Подробнее о менструальной мигренье рассказали врач-гинеколог Оксана Негрич и врач-невролог Людмила Пидкуймуха, информирует 24 Канал.

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Развитие такого типа мигрени связано со значительным снижением уровня эстрогенов (перед началом естественной менструации или кровотечения отмены при приеме гормональной контрацепции).

Менструальная мигрень делится на 2 вида:

Истинная менструальная мигрень – это когда приступы головной боли возникают исключительно за 2 дня до менструации и в первые 2 – 3 дня после начала и не возникают в другие дни цикла.

– это когда приступы головной боли возникают исключительно за 2 дня до менструации и в первые 2 – 3 дня после начала и не возникают в другие дни цикла. Менструально-ассоциированная мигрень – когда приступы возникают за 2 дня до менструации, в первые 2 – 3 дня после начала, НО появляются также в другие дни цикла.

Как лечить менструальную мигрень

Лечение истинной мигрени имеет некоторые особенности и может проводиться совместно с гинекологом, тогда даст лучшие результаты. Одним из вариантов лечения мигрени без ауры являются комбинированные оральные контрацептивы (КОК).

КОК подойдут пациентам, которые хотят иметь контрацепцию или есть показания к приему контрацептивов. Перед назначением следует консультироваться у гинеколога, измерения АД, другое – по показаниям.

Однако, как отметила врач-гинеколог Оксана Негрич, КОК – противопоказаны в случае мигрени с аурой.

Справка. Аура – это кратковременные неврологические симптомы, которые возникают и исчезают – до начала приступа боли. Аура есть: зрительная (вспышки, темные пятна в глазах), сенсорная (затерпение лица, конечностей), обонятельная, слуховая и другие.

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При мигренях с аурой КОК противопоказаны, из-за высокого риска возникновения тромбозов, инсультов,

– объяснила гинекологиня.

Относительно лечения менструально-ассоциированной мигрень, если приступы 4 и более раза в месяц, для профилактики используются В-блокаторы, антидепрессанты и некоторые другие препараты. Но назначение любых препаратов должно производиться только врачом после личной консультации.