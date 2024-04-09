Риск развития инфекции органов малого таза выше, если меняется нормальный баланс бактерий внутри влагалища и нарушается барьер, который создает шейка матки. Это может произойти во время менструации после родов, выкидыша или аборта.
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В единичных случаях бактерии могут попадать в репродуктивные органы после введения внутриматочной спирали или процедур, при которых в матку вводят инструменты. Например, после биопсии эндометрия – удаления небольшого кусочка слизистой оболочки матки для проверки на рак.
Факторы, которые повышают риск инфекции
- Возраст. Инфекции чаще бывают у сексуально активных женщин в возрасте до 25 лет. Несколько сексуальных партнеров или, если у сексуального партнера есть другие половые партнеры.
- Секс без презерватива.
- Регулярное спринцевание. Оно может облегчить размножение вредных бактерий. Также спринцевание способствует попаданию бактерий из влагалища вверх к матке и маточным трубам.
- Воспалительные заболевания органов малого таза или ИППП в анамнезе.
- Если во время месячных использовать тампоны с высоким уровнем впитывания и вовремя их не менять, они могут стать благоприятной средой для бактериальной инфекции. Активируются токсины, которые бактерии выделяют. Это увеличивает риск развития синдрома токсического шока – редкого и серьезного состояния с внезапной лихорадкой, рвотой, диареей, обмороком или головокружением.
Как снизить риск развития инфекции органов малого таза
- Использовать презервативы каждый раз, когда занимаетесь сексом и ограничить количество партнеров.
- Менять тампон каждые 4 – 8 часов и никогда не носить один тампон дольше 8 часов.
- Использовать тампоны с наименьшим поглощением.
- Мыть руки, прежде чем вставлять тампон.
- Не спринцеваться.
- Проходить обследование.