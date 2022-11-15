Эксцентрические упражнения эффективно увеличивают мышечную силу и для этого необязательно таскать тяжелый вес. К такому выводу пришла команда ученых из Австралии, Японии и Бразилии.

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Новое исследование физических упражнений

Профессор Кен Носака сказал, что результаты подтверждают предыдущие исследования, указывая на то, что сосредоточение на "эксцентрических" мышечных сокращениях, во время которых удлиняющиеся активированные мышцы, важнее для увеличения их силы и размера.

Мы уже знаем, что только одно эксцентрическое сокращение мышц в день может увеличить мышечную силу, если оно выполняется пять дней в неделю, даже если это всего три секунды в день.

– сказал профессор Носака.

Как происходило испытание Ученые провели исследование, чтобы найти эффективный и нетравматический способ увеличения мышечной силы. Они разделили добровольцев на три группы. Первая выполняла эксцентрические упражнения, то есть выполняла упражнения на разгибании мышц с гантелями небольшого веса. Второе – концентрические или упражнения на поднятие большого веса, а третье – изометрические, тренировки на удержание веса как можно дольше.

Оказалось, что упражнения с небольшим весом столь же эффективны, как и тягание тяжелого железа. К тому же, первая группа участников сделала вдвое меньше подходов. Поэтому можно тратить меньше времени и сил на тренировку, но получать тот же результат.