Меньше тестов – меньше больных: у Трампа новая идея по преодолению коронавируса
Дональд Трамп призвал уменьшить темпы тестирования на COVID-19 в США. По мнению американского президента, чем меньше тестов будут проводить – тем меньше больных будут выявлять.
Трамп призвал замедлить тестирование
Американцы уже провели более 25 миллионов тестов на коронавирус и именно поэтому они на первом месте среди наиболее инфицированных стран. Такое мнение Трамп выразил во время предвыборной кампании в Оклахоме, передают ABCnews.
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Конечно, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Замедлите тестирование, пожалуйста". А то они тестируют и снова тестируют, и тогда еще тестируют – люди не знают, что происходит,
– сказал Трамп.
Трамп похвалил себя за борьбу с COVID-19
Глава Белого дома не забыл похвалить себя за борьбу с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что именно решение закрыть границы для Китая и Европы было определяющим.
Я спас сотни тысяч жизней,
– заявил Трамп.
По мнению американского президента, его "феноменальные действия" оценили недостаточно – особенно это касается СМИ.
Отметим, что Трамп прибыл в Талсу, что в Оклахоме, несмотря на то, что у 6 сотрудников его избирательного штаба подтвердили COVID-19.
Байден раскритиковал заявление Трампа
Очередную коронавирусную идею Трампа уже прокомментировал его соперник на выборах президента демократ Джо Байден. Байден написал в твиттере: "Ускорьте тестирование".
Президент Трамп признал, что он ставит политику выше безопасности и экономического благосостояния американцев – даже в случае, когда мы зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса за 2 месяца, и 20 миллионов людей остались без работы,
– говорится в сообщении избирательного штаба Байдена.
Какова ситуация с коронавирусом в США?США – на первом месте в мире по количеству больных коронавирусом. По состоянию на 21 июня COVID-19 диагностировали у более 2 миллионов 255 тысяч американцев, более 119 тысяч человек умерли. Еще 617 тысяч – выздоровели.