Дональд Трамп призвал уменьшить темпы тестирования на COVID-19 в США. По мнению американского президента, чем меньше тестов будут проводить – тем меньше больных будут выявлять.

Трамп призвал замедлить тестирование

Американцы уже провели более 25 миллионов тестов на коронавирус и именно поэтому они на первом месте среди наиболее инфицированных стран. Такое мнение Трамп выразил во время предвыборной кампании в Оклахоме, передают ABCnews.

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Конечно, вы найдете больше случаев. Поэтому я сказал своим людям: "Замедлите тестирование, пожалуйста". А то они тестируют и снова тестируют, и тогда еще тестируют – люди не знают, что происходит,

– сказал Трамп.

Трамп похвалил себя за борьбу с COVID-19

Глава Белого дома не забыл похвалить себя за борьбу с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что именно решение закрыть границы для Китая и Европы было определяющим.

Я спас сотни тысяч жизней,

– заявил Трамп.

По мнению американского президента, его "феноменальные действия" оценили недостаточно – особенно это касается СМИ.

Отметим, что Трамп прибыл в Талсу, что в Оклахоме, несмотря на то, что у 6 сотрудников его избирательного штаба подтвердили COVID-19.

Байден раскритиковал заявление Трампа

Очередную коронавирусную идею Трампа уже прокомментировал его соперник на выборах президента демократ Джо Байден. Байден написал в твиттере: "Ускорьте тестирование".

Президент Трамп признал, что он ставит политику выше безопасности и экономического благосостояния американцев – даже в случае, когда мы зафиксировали наибольшее количество случаев коронавируса за 2 месяца, и 20 миллионов людей остались без работы,

– говорится в сообщении избирательного штаба Байдена.

Speed up the testing. — Joe Biden (@JoeBiden) June 21, 2020

Обратите внимание! Представители администрации Трампа уже отметили, что, вероятно, президент шутил.