Народная депутат Евгения Кравчук рассказала 24 Каналу, что удалось собрать необходимое количество голосов для того, чтобы медицинский каннабис стал реальностью. По ее словам, этот законопроект зарегистрировали еще до полномасштабного вторжения России.

Читайте также Нашли новое положительное влияние каннабиса на людей

Для кого может потребоваться медицинский каннабис

Реформу, связанную с медицинским каннабисом, еще раньше поддержал президент. В своих обращениях он отмечал, чтобы нужно дать возможность военным или людям, которые страдают от определенных заболеваний, получить доступ к дешевому лекарству на основе этого сырья.

По этому вопросу существует много мифов, но все они ложны. Речь идет о выращивании только такого вида каннабиса, который используется в лечебных целях. У него нет эффекта эйфории. Мы говорим только об изготовлении лекарств и выращивании сырья для этого,

– рассказала народный депутат.

Она отметила, что лекарства будут использовать только в лечебных целях, например, для тех, кто страдает посттравматическим синдромом, эпилепсией и рядом других заболеваний. Сегодня людей, которым это нужно – миллионы.

Когда в аптеках появятся лекарства

После того, как президент подпишет законопроект, нужно пол года, чтобы закон заработал. Кроме выращивания, он также позволяет импорт сырья, то есть готовой продукции, из которой можно производить лекарства.

"Понятно, что понадобится определенный период для того, чтобы вырастить собственное сырье, изготовить из него жидкость, которую потом можно превратить в лекарства. Все это займет время, но, думаю, еще до того основные фармацевтические компании выйдут на рынок, смогут импортировать и производить лекарства", – рассказала народный депутат.

Кабмин уже разрешил импортировать два готовых препарата, но их до сих пор нет в Украине. Все потому, что производители не регистрируются, ведь хотят иметь прогнозируемый рынок. Через время постановления Кабмина может не быть, а принятый закон позволяет все это регулировать.

Это не будут поля под открытым небом. Речь идет о выращивании в теплицах, практически каждый кустик будет иметь QR-код. На всех этапах – от выращивания и до реализации в аптеках – представители МВД, полиции смогут это контролировать,

– подчеркнула Евгения Кравчук.

Почему к каннабису такое пристрастное отношение

По словам депутата, следует обратить внимание, что в Украине рецептурно разрешены тяжелые наркотики, их официально можно приобрести. Больше того, они вызывают привыкание в то время, как лекарства на основе каннабиса этого не делают. Также во многих странах, где сегодня находятся украинцы, легализован рекреационный каннабис.

"Об этом мы даже не говорим, потому что в ближайшие десятилетия Украина не будет готова к легализации такого типа каннабиса. Еще раз подчеркну, что в лечебных целях используется вещество, которое не имеет таких свойств, как у рекреационного каннабиса", – подчеркнула Евгения Кравчук.

В Украине легализовали медицинский каннабис: что известно