Мифы о мастурбации

Ученые, проведя исследования, не нашли убедительных доказательств того, что чрезмерная мастурбация оказывает непосредственное влияние на эрекцию у мужчин. Во многом мифы о связи между мастурбацией и сексуальным здоровьем не имеют научного обоснования. Например, утверждение о том, что мастурбация может вызвать слепоту или рост волос на руках – это только устрашение.

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Однако следует отметить, что мастурбация непосредственно перед сексом может влиять на сексуальное возбуждение. У мужчин после эякуляции начинается рефрактерный период, в течение которого возбуждение и эрекция временно угнетаются. Продолжительность этого периода индивидуальна и может зависеть от разных факторов, таких как возраст и здоровье.

У женщин тоже есть свои версии рефрактерного периода, хотя они могут отличаться от мужских. Например, после оргазма женщина может почувствовать усталость или утрату интереса к сексуальному взаимодействию.

Когда мастурбация может вредить

Мастурбация является естественным процессом, имеющим множество положительных аспектов для физического и психологического здоровья. Напряжение, стресс и тревожность могут отрицательно сказаться на сексуальной функции у мужчин и женщин, и исследования показывают что мастурбация может быть хорошим средством расслабления и помочь в улучшении сексуального опыта.

Однако существует психологический аспект мастурбации, который может повлиять на сексуальную функцию. Люди могут привыкнуть к определенным методам самоудовлетворения и такие привычки могут повлиять на их сексуальные отношения с партнером. К примеру, некоторые мужчины и женщины могут столкнуться с трудностями при достижении оргазма с партнером, потому что привыкли к определенным видам стимуляции, которые они используют во время мастурбации.

Просмотр порно также может повлиять на сексуальные предпочтения и ожидание. Порнография создает искусственные стандарты для секса и может сформировать нереалистичные ожидания. Некоторые исследования связывают, что частый просмотр порно связан со снижением либидо и эректильной дисфункцией.

В результате мастурбация как процесс сам по себе не влияет негативно на сексуальную функцию. Однако привычки, связанные с мастурбацией, и влияние порно на сексуальные представления могут внести изменения в сексуальный опыт и требовать коррекции или консультации сексолога или психолога.