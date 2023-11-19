К таким выводам пришла команда ученых Немецкого диабетического центра (DDZ).

Смотрите также Больше боли: нашли новые последствия плохого сна

Более того, как отмечают исследователи, выбор в пользу орехов также снизил риск развития диабета на 18% и ранней смерти на 15%.

Сколько орехов потреблять

Чтобы почувствовать пользу от потребления орехов, ученые предлагают заменить яйца примерно на 25 – 27 граммов орехов.

В то же время у ученых нет данных о том, нужно ли полностью исключить яйца из своего рациона, как вредный продукт для сердца. Вероятно, нет, исследование может указывать на дополнительные преимущества потребления орехов и важность их наличия в ежедневном рационе.

Учитывая это, многие эксперты считают, что необходимы дополнительные доказательства, чтобы сделать любые выводы о целесообразности потребления яиц.

Есть данные и по мясу

Кроме того, учёные решили изучить влияние и других продуктов на здоровье. Так, у людей, заменивших 50 граммов обработанного мяса (эквивалент колбасы) бобовым, чечевицей, нутом или фасоль, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 23% ниже.

Более того, риск снизился до 27%, если они съедали от 28 до 50 г орехов вместо обработанного мяса.