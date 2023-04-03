Детали о лекарствах по рецепту глава Минздрава Ляшко рассказал в эфире телемарафона, информирует 24 Канал. Министр развеял миф, что список лекарств, отпускаемых по рецепту, вроде бы увеличился.

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Ляшко объяснил: как продавать лекарственное средство (с рецептом или без), решают еще в тот момент, когда препарат регистрируют. Многие препараты, которые есть в списке, зарегистрировали еще в 2000-х годах. Тогда же установили, что их будут продавать украинцам и украинкам по рецепту.

Ляшко подчеркнул, что в инструкции к любому препарату, непременно отмечают, рецептурный ли он. Такое лекарство человек не может сам себе назначать, его можно употреблять только по назначению врача. Ляшко объяснил, что многие украинцы, к сожалению, занимаются самолечением. Иногда это приводит к роковым последствиям.

Ранее министр здравоохранения заверил, что на территориях, где продолжаются активные боевые действия, человек может приобрести все необходимые препараты без рецепта. Вопрос доступности остается приоритетом.