Бледая поганка Amanita phalloides – один из самых известных и распространенных ядовитых грибов. Считается, что именно им отравили римского императора Клавдия.

Также на тему Вы будете удивлены: новый неожиданный фактор, способствующий развитию болезней сердца

Опасный гриб

Сегодня бледная поганка уносит сотни жизней каждый год: на нее приходится около 90 процентов отравлений грибами. Ее яд, альфа-амманитин, не разрушается при нагревании и кулинарной обработке. Попадая в клетки, он препятствует синтезу белков и приводит к смерти.

Первыми страдают почки и печень, получающие главный ушиб токсина. Для лечения пострадавших приходится использовать поддерживающую терапию: эффективного антидота, блокирующего действие альфа-амманитина, нет. Такое вещество обнаружили только зара. О нем рассказывается в новой статье китайских ученых из Университета Сунь Ятсена.

Поиск антидота против бледной поганки

В своей работе Цяопин Ван и его коллеги использовали метод генетической модификации CRISPR-Cas9. С его помощью учёные получали линии человеческих клеток, точечно выключая гены, кодирующие разные белки, на которые может влиять токсин бледной поганки. Затем клетки обрабатывали альфа-амманитином, отслеживая их реакцию – смерть или выживание.

Самым стойким к яду оказалась клеточная линия с нефункциональным белком STT3B. Этот фермент ведет синтез гликопротеинов – присоединяет к белковым молекулам остатки сахаров, – участвуя в транспорте веществ через мембрану. Биологи выяснили, что без него альфа-амманитин не может проникнуть внутрь клеток.

Требует больше исследований

Далее команда провела скрининг более 3000 соединений, которые могли бы блокировать работу STT3B. Оказалось, что такое действие оказывает индоцианин зеленый. Это краситель, широко используемый в медицине, например, для исследования клеток под микроскопом или визуализации мелких сосудов. Испытания на лабораторных мышах показали, что введение индоцианина снижает смертность от яда поганки с 90 до 50%.

Этот краситель известен с середины прошлого века, давно одобрен для медицинского применения и, насколько известно, в умеренных дозах вполне безопасен. Поэтому ученые надеются быстро перейти к испытаниям на людях, и, возможно, скоро мы действительно получим первый антидот, помогающий при отравлении бледной поганкой.

Главная сложность может возникать в своевременном его применении. В опытах на мышах те получали индоцианин в течение первых часов после приема яда, тогда как в реальной жизни симптомы проявляются гораздо позже, когда время использования антидота может быть потеряно.