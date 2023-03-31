Однако прежде всего украинцы обратили внимание не на новую возможность получить более удобный е-рецепт, а на перечень медикаментов, которые будут продаваться исключительно по нему. В этом списке можно увидеть много лекарств, которые люди привыкли покупать свободно, в частности, для снижения артериального давления, гормональные препараты и некоторые популярные обезболивающие. Так что эта новость вызвала большой страх у людей и бурные обсуждения в сети, в которых разбирался 24 Канал.

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Много вопросов вызывает экстренная контрацепция

Не все пользователи сети разделяют мнение Минздрава о необходимости введения рецептурной продажи большинства лекарств. Они отмечают, что такая необходимость с антибиотиками ясна, однако не с широким спектром средств, среди которых не только такие обезболивающие как Нимесил, но и экстренная контрацепция, которую следует принимать как можно раньше после полового акта.

Народный депутат Инна Совсун идею продавать лекарственные средства по рецептам назвала правильной, но также не понимает, как в перечень рецептурных препаратов попало также средство для экстренной контрацепции.

Идея правильная, но почему-то в список попал также Постинор, средство для экстренной контрацепции. Экстренной! Я хочу посмотреть в глаза человеку, который это решение принял,

– написала она.

А также добавила, что вместе с коллегами уже готовит обращение к Минздраву по этому поводу, чтобы услышать официальную позицию.

Главная редактор научно-популярного ресурса "Гендер в деталях" Тамара Злобина обратила внимание и на то, что в случае контрацепции обращение к врачу может быть для кого-то и травматическим опытом.

Также украинцы жалуются, что такое нововведение увеличит нагрузку на семейных врачей, которые и будут выписывать эти электронные рецепты. Однако семейные врачи и до 1 апреля выписывали рецепты, теперь они смогут делать это и электронно.

Другой источник жалоб – неудобство для пациентов с хроническими заболеваниями, которые должны принимать лекарства регулярно и уже знают без рецепта, что им нужно. Однако в Минздраве отметили, что с внедрением е-рецепта не нужно будет каждый раз обращаться к врачу на прием для того, чтобы получить новый рецепт на лекарства. Но это можно будет сделать дистанционно.

Лекарства и война

Обращают украинцы внимание и на то, что длительное время до войны и полномасштабной ее фазы за проблему выпуска препаратов без рецепта не брались и призывают к концу войны в фармацевтических транзакциях ничего не менять. Ведь усиленное контролирование рецептурных лекарств создает неудобства, более того, во время войны, когда их и так много.

Однако стоит отметить, что требование продажи рецептурных лекарств по назначению врача не ново и должно было выполняться всегда. В то же время, как отметили в Минздрав, с апреля только прилагается дополнительный инструмент – е-рецепт, который будет вводиться постепенно с возможностью использования бумажных рецептурных бланков.

Обратили внимание и на то, что лекарства также закупаются и передаются туда, где их нет. Речь, в частности, о тех населенных пунктах, которые находятся вблизи боевых действий и где местное население также зависит от помощи волонтеров.

Нужно ли нам менять культуру заботы о здоровье, популяризировать профилактические осмотры и принцип предупреждения, а не лечение болезней? 100%. Но резкое увеличение рецептурных препаратов, во время войны, без подготовки общества к этому, без адекватной коммуникации со стороны Минздрава – ничем здесь не поможет,

– написала Тамара Злобина.

Она отметила, что у людей должна быть свобода собственного лечения и ответственность за свои действия. Вместо того чтобы запрещать украинцам свободно покупать медикаменты, лучшей стимуляцией обращаться к врачам была бы система "лекарства по страховке бесплатно".

От продажи лекарств по рецептам есть польза

Однако далеко не все пользователи сети разделяют бурное возмущение нововведением. Так, писательница Евгения Кузнецова справедливо подчеркнула, что большинство лекарств и должны отпускаться по рецепту. Особенно учитывая, что некоторые препараты, которые могут причинить вред здоровью, в частности, антибиотики, некоторые горе-родители покупают для своих детей "на всякий случай".

Также она обратила внимание и на то, что некоторые аптекари позволяют себе выписывать лекарства "на глаз" тем пациентам, которые с описанием заболевания почему-то сначала не обратились к специалисту.

Видела, как девушки сами себе назначали контрацептивы от акне, меняя их по сто раз, слушая советы друг друга, а не врачей. Слышала сто раз, как лекарство покупалось "от печени, потому что кума такое пила и ей помогло". От аптекарши знаю, что некоторые девушки воспринимают Постинор как рутинное средство контрацепции, принимая его ежемесячно,

– написала она.

Самолечение и бездумное употребление лекарства может привести к ужасным последствиям, и поэтому делать исключения только для тех, кто точно знает, что им нужно, может быть опасным для других граждан, не заботящихся о своем здоровье должным образом.

Более того, как отметили в Минздраве, у фармацевта всегда можно получить рекомендацию относительно безрецептурных аналогов лекарства. Так что, несмотря на рекомендации обратиться к врачу, если хочется получить препарат здесь и сейчас, то можно приобрести другой, безрецептурный.

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Врач Иван Черненко отметил, что с 1 апреля наоборот все станет на свои места, ведь по рецепту будут продаваться те препараты, которые и раньше должны были быть по рецепту, в которых и раньше в инструкции значилось "рецептурный препарат". Ранее свободные продажи нарушали законодательство.

Более того, рецептурная продажа лекарств позволит ограничить продажу препаратов, которыми украинцы любят лечить все что угодно, чем наносят себе вред. Так, по словам специалиста, врачи постоянно сталкиваются с результатами самолечения и поздними обращениями, ведь люди привыкли лечиться в аптеке, а не у врача.

Большинство лекарств должно быть по рецепту, каждый 3-й пациент, обращающийся на вторичку, по моим субъективным наблюдениям, занимается самолечением. Для части из них это имеет решающее значение и катастрофические последствия,

– подчеркнул врач.

А что касается закупки лекарств на фронт, то такие запросы должны решаться через профессиональные фонды. "Сумки антибиотиков, фуфломицинов и противовирусных на фронт огорчают не меньше, чем истерика против рецептов", – отметила писательница Евгения Кузнецова.