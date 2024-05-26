Что на самом деле является правдой, рассказали эксперты онлайн-ресурса доказательной медицины Береги себя. Спойлер: бросить курить таки стоит!

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"Уверены, у тебя, у друзей или у друзей твоих друзей точно есть история о человеке, который никогда не курил и вот имеет рак легких", – отметили специалисты.

И объяснили, что из-за этого может сформироваться мнение, что курение не обязательно является причиной рака легких. Ведь, из-за того, что эти случаи случаются с близкими нам людьми, или из-за того, что история конкретного человека всегда понятнее цифры, мы делаем вывод, что рак легких – это не обязательно о курении, а связь болезни с привычкой не такая уж и значительная. Но это довольно опасное предубеждение.

Что говорит статистика

Чтобы избавиться от этого предубеждения, достаточно обратиться к статистике.

"Действительно, рак легких может развиться у человека, который никогда не держал сигарету в руках. Однако вероятность такого развития событий – 10% среди мужчин и 16% среди женщин, которым диагностировали рак легких", – говорится в сообщении.

Зато, по данным Американского общества рака, от 84% до 90% случаев онкозаболевания происходят с людьми, которые имеют стаж курильщиков.

Данные украинского Национального института рака свидетельствуют, что 70% пациентов, которые лечатся от рака легких, это курильщики со стажем курения от 1 до 10 лет.

Какие риски курильщиков иметь рак легких

Подчеркивают, человек, который курит, имеет в 30 раз (!) больший риск заболеть раком легких по сравнению с теми, кто не курит. Более того, этот показатель увеличивается вместе со стажем курения и количеством сигарет, выкуренных в день.

И это еще не все. Курение может представлять риски развития других видов онкологии, среди них: рак поджелудочной железы, ротовой полости, печени, носоглотки, гортани, пищевода, а также шейки матки и яичников.

В организации напомнили, что никогда не поздно отказаться от привычки, которая вредит здоровью.