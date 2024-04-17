Законопроект прошел первое голосование в британском парламенте. Его подал премьер-министр Великобритании Риши Сунак, однако десятки его однопартийцев голосовали против.
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Это будет означать, что все лица, которым в этом году исполнится или уже исполнилось 14 лет, не будут иметь права легально купить сигареты.
"Поколение, свободное от дыма"
Законопроект сделает незаконной продажу табачных изделий для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Правда, его цель не криминализировать курение, а запретить детям, рожденным в 2009 году и позже, легально покупать табак.
Министр здравоохранения Великобритании Виктория Аткинс считает, что это поможет создать "поколение, свободное от дыма".
Если законопроект окончательно утвердят в Палате лордов, законодательство Великобритании по курению станет одним из самых строгих в мире.
Несмотря на то, что инициатива имеет противников в правительстве, запрет курения для детей и подростков – одна из главных политических инициатив Сунака накануне выборов, запланированных на конец 2024 года.
Как в мире борются с курением
- Похожий антитабачный закон должен был вступить в силу в Новой Зеландии, два года назад там был принят запрет на продажу сигарет лицам, которые родились с 2008 года. Однако, новое правительство отменило запрет в этом году.
- Швеция приближается к статусу первой страны, свободной от табачного дыма. Уровень курения в стране упал до 5,6% среди населения в возрасте от 15 лет.
- Канада первой в мире будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой отдельной сигарете.