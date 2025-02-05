Представление о "полезности" красного вина частично сформировалось благодаря самим ученым. Ряд экспериментов показал, что полифенол ресвератрол, содержащийся в значительных концентрациях в красном винограднике и вине из него, способен подавлять рост некоторых видов раковых клеток, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nutrients.

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В то же время различные исследования продемонстрировали противоречивые результаты относительно связи между потреблением красного и белого вина и риском рака.

Новое исследование вина

Медики из нескольких американских университетов решили обобщить научные данные по этому вопросу. Для анализа они использовали базы данных PubMed и Embase, отобрав англоязычные исследования, посвященные взаимосвязи между потреблением вина и вероятностью развития онкологических заболеваний.

В результате было выбрано 20 когортных исследований и 22 исследования типа "случай – контроль", опубликованных до декабря 2023 года. Эти работы охватили более 95 тысяч случаев онкологических заболеваний среди более чем 2,8 миллиона участников.

Вино не защищает от рака

Применяя статистические методы метаанализа, ученые не обнаружили значимых корреляций между потреблением вина и общим риском развития рака. Красное и белое вино в этом плане практически не отличались: относительный риск для красного вина составлял 0,98, а для белого - 1,00.

Однако, ограничивая анализ только когортными исследованиями, наблюдалась тенденция: потребление белого вина было связано с незначительно повышенным общим риском рака (относительный риск 1,12), тогда как для красного вина такая связь отсутствует.

Дополнительный анализ, учитывающий пол пациентов, выявил, что белое вино связано с повышенным риском рака у женщин, но не у мужчин. Кроме того, детальное изучение локализации опухолей выявило выраженную связь между потреблением белого вина и риском рака кожи (относительный риск 1,22 против 1,02 для красного вина).

В своей статье исследователи отметили, что результаты их работы опровергают распространенное представление о большой "полезности" красного вина и наличии у него защитных свойств против рака. Также ученые подчеркивают, что выявленные тенденции, связанные с белыми винами, нуждаются в дальнейшем изучении.