34-летний Тайлер Монк из Луизианы начал принимать флуоксетин, чтобы справиться с тревогой. Однако лечение, выписанное врачом, не только не привело к улучшению психологического состояния, но изменило цвет его кожи.

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Флуоксетин Антидепрессант группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Его часто прописывают для лечения депрессии, поскольку почти нет серьезных побочных эффектов.

Последствия лечения тревожности

Монк начал принимать препарат в мае 2021 года, и уже через неделю его жена заметила, что цвет кожи мужчины изменился. Он начал приобретать серовато-синий оттенок.

Через несколько недель Монк отказался от лекарства. Оно не помогло справиться с тревогой, а его кожа продолжала становиться темнее с каждым днем ​​в течение следующих нескольких месяцев. Наблюдались и другие странные симптомы: у Монка появилось раздражение глаз, а кожа стала чувствительной к солнцу.



Реакция кожи на антидепрессанты / фото SWNS

Врачи не знают в чем причина

Медицинские работники провели ряд анализов и исключили серьезные заболевания, отравления или аутоиммунные состояния. Сейчас они пытаются понять, действительно ли потемнение кожи вызвано антидепрессантом.

Сейчас дерматолог Тайлера направил его на прием в команду из восьми специалистов по коже. Перед визитом к специалистам ему должны сделать компьютерную томографию брюшной полости и новые анализы крови.