С началом учебного года количество детей, заболевших COVID-19, выросло в десятки раз. Стоит ли родителям бить тревогу и как минимизировать риск подхватить заболевание в школе?

Эксперты отмечают: паниковать не следует, поскольку у детей это заболевание проходит в основном в легкой форме или же бессимптомно. Все же, очень важно придерживаться рекомендаций в школах, а родителям – следить за здоровьем детей и, при малейших подозрениях, не отпускать их в учебное заведение. Подробнее – в материале сайта 24 канала.

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Как рассказал нам глава Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан, только в столице с начала учебного года значительно увеличилось количество случаев COVID-19 среди детей: 40% из всех зафиксированных за весь период эпидемии приходятся на сентябрь.

Однако, по словам специалиста, рост заболеваемости среди детей и молодежи – нормальное явление, потому что эта прослойка населения в 80% переносит болезнь бессимптомно. 20% – с незначительными признаками заболевания. И только 4% подпадают под стационарное лечение.

Более того, сейчас первоочередная задача во всем мире – до выпуска вакцины сформировать правильно, без повреждения групп риска, коллективный иммунитет. Для этого необходимо, чтобы с данным возбудителем встретились молодежь, дети, а также молодые люди до 35 лет, которые являются активными переносчиками этого заболевания, но не заболевают. Если это произойдет быстрее всего, будет уменьшена агрессивность эпидемии и рост заболеваемости.

Почему дети начали болеть чаще и как это предотвратить?

Как отметила нам эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, ситуация – вполне ожидаемая. Так, каждый год, когда школьники собираются в сентябре после длительных каникул, они начинают активно общаться, а в эпидемиологическом смысле – обмениваться различными возбудителями, если они у них есть. Поэтому в начале учебного года всегда происходит определенный рост инфекционных заболеваний.



Только в Киеве в сентябре заболели более 700 детей / Фото unsplash

Это же касается и COVID-19: если дети где-то заразились и, возможно, являются носителями, то они приносят этот вирус, как и другие, в свои коллективы. Соответственно, происходит рост заболеваемости.

По словам эксперта, дополнительные противоэпидемические меры в школах вводить нет необходимости, главное – просто придерживаться тех рекомендаций, которые уже прописаны соответствующими ведомствами.

Если указано, что нужно проветривать помещение, то это надо делать обязательно. Может быть трудно обеспечить рекомендуемое расстояние, потому что дети – дети. Но следить за проветриванием в классах можно. Пока что погода позволяет это делать часто,

– говорит врач.

Конечно, важны масочный режим, прежде всего для учителей и учеников старших классов (детям начальной школы можно ходить без масок) и гигиена рук. В школах нужно следить за тем, чтобы всегда было жидкое мыло и бумажные полотенца, чтобы дети могли насухо вытереть руки.

Администрация заведений также должна разработать такие схемы передвижения детей в помещении, чтобы минимизировать контакты между ними. Если школа имеет несколько входов и выходов, то все их надо использовать, чтобы было меньше толп в начале и в конце учебного дня.

С этой же целью следует разводить начало учебного дня во времени: когда одни классы начинают учиться в 8:00, другие – в 8:20 и тому подобное. Перерывы также лучше организовать в разное время. Если пока есть возможность какие-то занятия проводить на открытом воздухе, то следует это делать.

Спасет ли постоянный масочный режим в школах?

В нормативных документах это не прописано, но, при желании, каждый участник образовательного процесса может постоянно носить маску.

Однако, по словам эксперта, следует четко понимать, что это может и негативно влиять на здоровье ребенка. Особенно, если у него есть определенные проблемы с функционированием легочной системы и трудно дышать в маске, то этого лучше не делать и не идти на такие риски – могут развиться осложнения, как эмфизема и тому подобное.

Кроме того, маску не все носят правильно: она может быть грязной или же меняться не так часто, как нужно.



Носить маску весь учебный день можно, но это не обязательно / Фото Getty Images

Поэтому, все же, более действенно – проветривать помещение после каждого урока, чем вводить обязательный масочный режим.

Регулярное проведение тестов на COVID-19 – выход?

Врач Людмила Мухарская говорит, что это – неоднозначный вопрос. Конечно, чем чаще проводить тесты, тем больше вероятность, что будут проявляться носители, у которых заболевание проходит без симптомов.

С другой стороны, тест – не гарантия того, что действительно будут обнаружены все носители. Потому что он может быть отрицательный, тогда как человек – инфицирован. Потому что тесты – не всегда такие чувствительные, что могут "поймать" этот вирус или его фрагменты. Поэтому однозначно ответить на этот вопрос нельзя.

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Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь отмечал, что делать тестирование "на всякий случай" большим коллективам или группам людей (такие как педагогические коллективы или целые классы в школах) – нецелесообразно и дорого.

С 24 сентября родители школьников не обязаны подавать в учреждение подтверждение относительно состояния здоровья детей для продолжения обучения после самоизоляции – то есть делать ПЦР-тесты. Речь идет о тех, кто имел контакт с больным COVID-19 и должны пройти 14-дневную самоизоляцию. Контактными лицами МОН определяет всех учеников класса или группы, где учится ребенок.

Учителя должны идти на самоизоляцию после контакта с больным учеником?

По критериям Минздрава, контактным может считаться, в частности, лицо, которое находилось в закрытой среде (например, аудитория) с больным COVID-19 в течение 15 минут и более на расстоянии менее одного метра. То есть учитель вполне может подпадать под это описание.

Это подтверждает и Людмила Мухарская: если в классе есть случай COVID-19, то учитель считается контактным лицом – есть риск, что от ребенка вирус мог передаться не только одноклассникам, но и педагогам.



Педагоги являются контактными лицами, однако не везде их отправляют на самоизоляцию / Фото Getty Images

Однако часто на практике ситуация выглядит следующим образом: класс, где обнаружен больной COVID-19 ученик, идет на самоизоляцию и 14 дней учится дистанционно. А учителя, даже если близко контактировали с заболевшим, продолжают ходить на работу и проводить очные уроки для других школьников.

Стоит ли педагогов отправлять на самоизоляцию, по словам врача, в каждом случае следует определять отдельно. Все зависит от того, как близко и долго педагог контактировал с больным ребенком. Это же касается и вопроса, стоит ли закрывать все заведение, или достаточно изолировать класс.

Следует упомянуть, что на днях МОН подписало меморандум о сотрудничестве со страховыми компаниями, чтобы обеспечить добровольное страхование здоровья для учителей, в частности от СОVID-19. Раньше вр.и.о. министра образования Сергей Шкарлет отмечал, что денег на страхование педагогов в период пандемии не предусмотрено.

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