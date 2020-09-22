В Украине за минувшие сутки выписали из больниц рекордных 1 717 пациентов, это больше всего с начала борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Несмотря на это, заболеваемость все еще высока -почти 3 тысячи новых случаев инфицирований, ослабить карантин могут только 2 области. В мире показатель инфицированных более 31 миллионов. Это новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 сентября.

Новости коронавирус в Украине

За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 884 жителей Украины. Следовательно, по состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237. Из них 79 901 больной уже выздоровел, но 3 642 пациента, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных болезнью.

Продолжают лечиться от коронавируса 97 694 украинца, сообщает 24 канал.

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Статистика коронавируса в областях Украины​

Винницкая область – 5377 (+55);

Волынская область – 7031 (+95);

Днепропетровская область – 4218 (+100);

Донецкая область – 2505 (+25);

Житомирская область – 5121 (+62);

Закарпатская область – 9265 (+76);

Запорожская область – 3034 (+100);

Ивано – Франковская область – 12675 (+137);

Кировоградская область – 1005 (+12);

Киев – 20028 (+270);

Киевская область – 8020 (+140);

Львовская область – 18793 (+275);

Луганская область – 767 (+8);

Николаевская область – 2572 (+21);

Одесская область – 11843 (+233);

Полтавская область – 1575 (+41);

Ровенская область – 11353 (+111);

Сумская область – 3184 (+67);

Тернопольская область – 11732 (+293);

Харьковская область – 15505 (+372);

Херсонская область – 837 (+19);

Хмельницкая область – 4937 (+114);

Черновицкая область – 13304 (+139);

Черкасская область – 3145 (+49);

Черниговская область – 3411 (+70).

За минувшие сутки от осложнений коронавируса в стране умерли 59 человек в 19 областях Украины. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Донецкой области – 9.

Сколько украинцев умерли от коронавируса

Львовская область – 527 (+1);

Черновицкая область – 338 (+6);

Киев – 325 (+7);

Харьковская область – 308 (+7);

Закарпатская область – 293 (+1);

Ивано – Франковская область – 284 (+4);

Одесская область – 165 (+5);

Киевская область – 161 (+2);

Ровенская область – 151;

Волынская область – 149 (+3);

Тернопольская область – 141 (+2);

Винницкая область – 102 (+1);

Хмельницкая область – 95 (+2);

Житомирская область – 92 (+1);

Днепропетровская область – 91 (+2);

Николаевская область – 63;

Кировоградская область – 54;

Сумская область – 52 (+1);

Черкасская область – 49 (+1);

Черниговская область – 46;

Донецкая область – 52 (+9);

Запорожская область – 44 (+2);

Полтавская область – 34 (+1);

Херсонская область – 20;

Луганская область – 6.

Коронавирус в Вооруженных силах Украины : со вчерашнего дня в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 35 военных. Всего коронавирусом болеют 684 военнослужащих. По состоянию на 22 сентября болезнь побороли 1840 военных, при этом 10 – умерли от осложнений. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 584 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 86 человек.

: со вчерашнего дня в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 35 военных. Всего коронавирусом болеют 684 военнослужащих. По состоянию на 22 сентября болезнь побороли 1840 военных, при этом 10 – умерли от осложнений. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 584 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 86 человек. COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 75 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 14 025 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,7%.

Важно Коронавирус - не заговор: почему дальше будет еще хуже?

Главное о карантине в Украине

Карантин не готовы ослабить в 22 областях

Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 22 сентября карантин готовы ослабить лишь 2 области. Соответственно в 22 регионах и Киеве ограничения смягчать пока нельзя.

К ослаблению карантина не готовы:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Закарпатская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Полтавская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Тернопольская область;

Харьковская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черновицкая область;

Черниговская область.

В Минздраве возмутились из-за фестиваля в Запорожье и ожидают там вспышку COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье "Khortytsia Freedom".

По его словам, на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия.

"Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", – возмутился министр.

Степанов обвинил врачей в задержке результатов тестирований на COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях, ожидают свои результаты более чем неделю или даже больше 10 дней.

К слову, образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.



Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала

Эпидемиолог: открытие школ приведет к тотальному карантину

За первые недели нового учебного года многие школы в разных регионах Украины начали массово переходить на карантин. И эксперты предполагают: что как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин.

Так, по словам врача – эпидемиолога Андрея Александрина, любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.

Причина: садики и школы не оснащены самым основным – вентиляцией, которая служила бы главным средством для профилактики инфекций.

Новости о коронавирусе в мире 22 сентября

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире обнаружили 31 346 086 инфицированных коронавирусом. 21 518 790 человек уже выздоровели, но 965 294 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.

Топ-5 стран по распространению коронавируса:

США – 6 858 010;

Индия – 5 562 663;

Бразилия – 4 558 040;

Россия – 1 111 157;

Колумбия – 770 435.

Темпы распространения болезни выросли, - ВОЗ

За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — почти 2 миллиона.

В период с 14 по 20 сентября в мире обнаружили 1 998 897 больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.

Это наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за одну неделю с начала эпидемии,

- говорится в заявлении ВОЗ.

Разработки и исследования коронавируса

Фирма, которая производит роботов для Rolls-Royce, придумала устройство для соблюдения дистанции

Исследователи в Великобритании разработали устройство, которое поможет соблюдать условия социального дистанцирования.

Устройство имеет название Bump и весит всего несколько граммов. Его носят на шее, и когда 2 человека подходят близко друг к другу, то в нем загораются красные лампочки, и он начинает выдавать сигнал опасности. Сейчас его используют для работников компании.

Кроме того, с помощью устройства можно отслеживать данные о контактах инфицированных.



Красные лампочки загораются, когда человек подходит слишком близко / Фото CGTN Euroe

Как идет обучение в школах США, Испании и Италии: интересные факты

Пандемия повлияла на обучение в школах в разных странах мира. В частности, некоторые учебные заведения полностью перешли на дистанционное обучение, другие совмещают онлайн – обучение с очным, а еще некоторые открыли школы для учеников.

Например, Оксфордские школы, США, имеют разные расписания. Также началом учебного года родителям надо было решить: будут пускать они своих детей в образовательное учреждение или нет.

Если выбирают второй вариант, то им обеспечивали онлайн-обучение для их детей, а именно: каждому ребенку до начала обучения выдали компьютер домой с установленной учебной программой для домашних заданий. Родители должны заплатить только страховой взнос за компьютер и приобрести чехол за собственные средства.

К слову, в Украине с 1 сентября обучение в школах тоже начали "гибридно" – в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно.



Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала