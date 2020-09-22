Новости о коронавирусе 22 сентября: в Украине рекорд выздоровевших людей, отчет ВОЗ
В Украине за минувшие сутки выписали из больниц рекордных 1 717 пациентов, это больше всего с начала борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Несмотря на это, заболеваемость все еще высока -почти 3 тысячи новых случаев инфицирований, ослабить карантин могут только 2 области. В мире показатель инфицированных более 31 миллионов. Это новости о коронавирус SARS-CoV-2 в Украине и мире 22 сентября.
Новости коронавирус в Украине
За минувшие сутки коронавирус подтвердили у 2 884 жителей Украины. Следовательно, по состоянию на 22 сентября общее количество инфицированных в стране возросло до 181 237. Из них 79 901 больной уже выздоровел, но 3 642 пациента, к сожалению, умерли от осложнений, вызванных болезнью.
Продолжают лечиться от коронавируса 97 694 украинца, сообщает 24 канал.
Читайте также Подробно о COVID-19 в Украине: за сутки выписали рекордное количество пациентов
Статистика коронавируса в областях Украины
- Винницкая область – 5377 (+55);
- Волынская область – 7031 (+95);
- Днепропетровская область – 4218 (+100);
- Донецкая область – 2505 (+25);
- Житомирская область – 5121 (+62);
- Закарпатская область – 9265 (+76);
- Запорожская область – 3034 (+100);
- Ивано – Франковская область – 12675 (+137);
- Кировоградская область – 1005 (+12);
- Киев – 20028 (+270);
- Киевская область – 8020 (+140);
- Львовская область – 18793 (+275);
- Луганская область – 767 (+8);
- Николаевская область – 2572 (+21);
- Одесская область – 11843 (+233);
- Полтавская область – 1575 (+41);
- Ровенская область – 11353 (+111);
- Сумская область – 3184 (+67);
- Тернопольская область – 11732 (+293);
- Харьковская область – 15505 (+372);
- Херсонская область – 837 (+19);
- Хмельницкая область – 4937 (+114);
- Черновицкая область – 13304 (+139);
- Черкасская область – 3145 (+49);
- Черниговская область – 3411 (+70).
За минувшие сутки от осложнений коронавируса в стране умерли 59 человек в 19 областях Украины. Больше всего новых смертей зарегистрировали в Донецкой области – 9.
Сколько украинцев умерли от коронавируса
- Львовская область – 527 (+1);
- Черновицкая область – 338 (+6);
- Киев – 325 (+7);
- Харьковская область – 308 (+7);
- Закарпатская область – 293 (+1);
- Ивано – Франковская область – 284 (+4);
- Одесская область – 165 (+5);
- Киевская область – 161 (+2);
- Ровенская область – 151;
- Волынская область – 149 (+3);
- Тернопольская область – 141 (+2);
- Винницкая область – 102 (+1);
- Хмельницкая область – 95 (+2);
- Житомирская область – 92 (+1);
- Днепропетровская область – 91 (+2);
- Николаевская область – 63;
- Кировоградская область – 54;
- Сумская область – 52 (+1);
- Черкасская область – 49 (+1);
- Черниговская область – 46;
- Донецкая область – 52 (+9);
- Запорожская область – 44 (+2);
- Полтавская область – 34 (+1);
- Херсонская область – 20;
- Луганская область – 6.
- Коронавирус в Вооруженных силах Украины: со вчерашнего дня в рядах Вооруженных сил Украины COVID-19 инфицировались 35 военных. Всего коронавирусом болеют 684 военнослужащих. По состоянию на 22 сентября болезнь побороли 1840 военных, при этом 10 – умерли от осложнений. На изоляции и на самоизоляции сейчас находится 584 военных. В ближайшие трое суток срок изоляции истекает у 86 человек.
- COVID-19 среди украинских медиков: за минувшие сутки наличие SARS-Cov-2 подтвердили у 75 медработников. С начала пандемии в Украине коронавирус диагностировали у 14 025 медицинских работников. От общего количества инфицированных в стране медики составляют 7,7%.
Важно Коронавирус - не заговор: почему дальше будет еще хуже?
Главное о карантине в Украине
Карантин не готовы ослабить в 22 областях
Адаптивный карантин в Украине продлится до 31 октября. По состоянию на 22 сентября карантин готовы ослабить лишь 2 области. Соответственно в 22 регионах и Киеве ограничения смягчать пока нельзя.
К ослаблению карантина не готовы:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Закарпатская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Полтавская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Тернопольская область;
- Харьковская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черновицкая область;
- Черниговская область.
В Минздраве возмутились из-за фестиваля в Запорожье и ожидают там вспышку COVID-19
Министр здравоохранения Максим Степанов возмутился из-за проведения музыкального фестиваля в Запорожье "Khortytsia Freedom".
По его словам, на прошлой неделе он договорился с мэрами городов, что те не будут использовать карантин для политических целей, а также не будут организовывать массовые мероприятия.
"Извините, но это просто "трэш" какой-то, то что вы делаете. Другого слова у меня просто нет", – возмутился министр.
Степанов обвинил врачей в задержке результатов тестирований на COVID-19
Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что некоторые пациенты, которым сделали тесты на выявление коронавируса в государственных лабораториях, ожидают свои результаты более чем неделю или даже больше 10 дней.
К слову, образец пациента должен быть доставлен в лабораторию в течение 48 часов. А температура перевозки должна составлять от 2 до 8 градусов.
Как подготовиться к ПЦР-тестированию / инфографика 24 канала
Эпидемиолог: открытие школ приведет к тотальному карантину
За первые недели нового учебного года многие школы в разных регионах Украины начали массово переходить на карантин. И эксперты предполагают: что как только придут морозы, учебные заведения будут массово переходить на тотальный карантин.
Так, по словам врача – эпидемиолога Андрея Александрина, любое открытие школ может превратиться в "очаг" заражения коронавирусом.
Новости о коронавирусе в мире 22 сентября
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире обнаружили 31 346 086 инфицированных коронавирусом. 21 518 790 человек уже выздоровели, но 965 294 больных умерли от осложнений COVID-19 или вследствие сопутствующих заболеваний.
Топ-5 стран по распространению коронавируса:
- США – 6 858 010;
- Индия – 5 562 663;
- Бразилия – 4 558 040;
- Россия – 1 111 157;
- Колумбия – 770 435.
Темпы распространения болезни выросли, - ВОЗ
За прошедшую неделю в мире зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения коронавирусом — почти 2 миллиона.
В период с 14 по 20 сентября в мире обнаружили 1 998 897 больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделей ранее.
Это наибольшее количество зарегистрированных случаев заражения за одну неделю с начала эпидемии,
- говорится в заявлении ВОЗ.
Разработки и исследования коронавируса
Фирма, которая производит роботов для Rolls-Royce, придумала устройство для соблюдения дистанции
Исследователи в Великобритании разработали устройство, которое поможет соблюдать условия социального дистанцирования.
Устройство имеет название Bump и весит всего несколько граммов. Его носят на шее, и когда 2 человека подходят близко друг к другу, то в нем загораются красные лампочки, и он начинает выдавать сигнал опасности. Сейчас его используют для работников компании.
Кроме того, с помощью устройства можно отслеживать данные о контактах инфицированных.
Красные лампочки загораются, когда человек подходит слишком близко / Фото CGTN Euroe
Как идет обучение в школах США, Испании и Италии: интересные факты
Пандемия повлияла на обучение в школах в разных странах мира. В частности, некоторые учебные заведения полностью перешли на дистанционное обучение, другие совмещают онлайн – обучение с очным, а еще некоторые открыли школы для учеников.
Например, Оксфордские школы, США, имеют разные расписания. Также началом учебного года родителям надо было решить: будут пускать они своих детей в образовательное учреждение или нет.
Если выбирают второй вариант, то им обеспечивали онлайн-обучение для их детей, а именно: каждому ребенку до начала обучения выдали компьютер домой с установленной учебной программой для домашних заданий. Родители должны заплатить только страховой взнос за компьютер и приобрести чехол за собственные средства.
К слову, в Украине с 1 сентября обучение в школах тоже начали "гибридно" – в некоторых заведениях обучение будут проводить очно, а в других – смешанно или дистанционно.
Требования к работе школ в Украине с 1 сентября / инфографика 24 канала