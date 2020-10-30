При осмотре работников одного из магазинов в Бостоне (штат Массачусетс, США) исследователи заметили повышенный уровень бессимптомного течения коронавируса.

В рамках обязательной политики тестирования в Бостоне в мае 2020 года были осмотрены 104 работника одного продуктового магазина. У тех работников, которые занимаются обслуживанием клиентов, коронавирусную инфекцию обнаружили в 5 раз чаще, чем у других, сообщает MedicalXpress.

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Каждый пятый работник (21 из 104) получил положительный результат на наличие коронавирусной инфекции SARS-CoV-2. На тот момент показатели заболеваемости в магазине были значительно выше, чем распространенность инфекции среди местной общины – 20% против 0,9-1,3%.

У трех из четырех инфицированных (76%) не было симптомов коронавируса. И среди тех, кто получил положительный результат теста, большинство (91%) контактировали с клиентами.

Исследователи сообщают, что работники, которые контактировали с покупателями имели в пять раз выше шансы заразиться коронавирусом, чем другие их коллеги.

Да, это небольшое наблюдение за работниками одного из магазинов. Но исследователи отметили, что оно является первым среди демонстрирующих уровень бессимптомного заражения, риски инфицирования и даже связанный с этим психологический дистресс.

Поэтому ученые убеждены, что политические рекомендации, согласно которым работодатели и государственные служащие должны принимать меры профилактики и следовать рекомендациям карантина, являются необходимыми.

Как инфицироваться коронавирусом в магазине:

Перед входом в помещение наденьте защитную маску или респиратор;

Если знаете, что не сможете обработать руки после похода в магазин, используйте перчатки;

Храните социальную дистанцию ​​с другими покупателями;

Не прикасайтесь к глазам и вообще любым частям лица, ведь этими руками вы касались ручки дверей и выбираете товар;

Не прикасайтесь к маске;

Избегайте тесного контакта с кем-либо, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

По возможности, на кассе рассчитывайтесь карточкой или бесконтактным платежом;

После выхода из помещения помойте руки или обработайте их антисептиком. Только тогда снимите маску, после чего снова обработайте руки.



Как носить маску / Инфографика 24 канала