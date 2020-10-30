Під час огляду працівників одного з магазинів в Бостоні (штат Массачусетс, США) дослідники помітили підвищений рівень безсимптомного перебігу коронавірусу.

В рамках обов’язкової політики тестування в Бостоні у травні 2020 року було оглянуто 104 працівники одного продуктового магазину. У тих працівників, які займаються обслуговуванням клієнтів, коронавірусну інфекцію виявили у 5 разів частіше, ніж в інших, повідомляє MedicalXpress.

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Кожен п'ятий працівник (21 зі 104) отримав позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. На той момент показники захворюваності у магазині були значно вищими, ніж поширеність інфекції серед місцевої громади – 20% проти 0,9–1,3%.

У трьох із чотирьох інфікованих (76%) не було симптомів коронавірусу. І серед тих, хто отримав позитивний результат тесту, більшість (91%) контактували з клієнтами.

Дослідники повідомляють, що працівники, які контактували з покупцями мали в п'ять разів вищі шанси інфікуватися коронавірусом, ніж інші їхні колеги.

Так, це невелике спостереження за працівниками одного з магазинів. Але дослідники зазначили, що воно є першим серед тих, які демонструють рівень безсимптомного зараження, ризики інфікування та навіть пов'язаний з цим психологічний дистрес.

Тож вчені переконані, що політичні рекомендації, згідно з якими роботодавці та державні службовці повинні вживати заходів профілактики та дотримуватись рекомендацій карантину, є необхідними.

Як не інфікуватися коронавірусом в магазині:

Перед входом до приміщення одягніть захисну маску або респіратор;

Якщо знаєте, що не зможете обробити руки після походу у магазин, використовуйте рукавички;

Зберігайте соціальну дистанцію з іншими покупцями;

Не торкайтеся до очей та взагалі будь-яких частин обличчя, адже цими руками ви торкались до ручки дверей та обираєте товар;

Не торкайтеся до маски;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

За можливістю, на касі розраховуйтесь карткою або безконтактним платежем;

Після виходу з приміщення помийте руки або обробіть їх антисептиком. Лише тоді зніміть маску, після чого знову обробіть руки.



Як носити маску /Інфографіка 24 Каналу