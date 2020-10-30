У трьох з чотирьох інфікованих працівників магазинів немає симптомів COVID-19: дослідження
Під час огляду працівників одного з магазинів в Бостоні (штат Массачусетс, США) дослідники помітили підвищений рівень безсимптомного перебігу коронавірусу.
В рамках обов’язкової політики тестування в Бостоні у травні 2020 року було оглянуто 104 працівники одного продуктового магазину. У тих працівників, які займаються обслуговуванням клієнтів, коронавірусну інфекцію виявили у 5 разів частіше, ніж в інших, повідомляє MedicalXpress.
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Кожен п'ятий працівник (21 зі 104) отримав позитивний результат на наявність коронавірусної інфекції SARS-CoV-2. На той момент показники захворюваності у магазині були значно вищими, ніж поширеність інфекції серед місцевої громади – 20% проти 0,9–1,3%.
У трьох із чотирьох інфікованих (76%) не було симптомів коронавірусу. І серед тих, хто отримав позитивний результат тесту, більшість (91%) контактували з клієнтами.
Дослідники повідомляють, що працівники, які контактували з покупцями мали в п'ять разів вищі шанси інфікуватися коронавірусом, ніж інші їхні колеги.
Так, це невелике спостереження за працівниками одного з магазинів. Але дослідники зазначили, що воно є першим серед тих, які демонструють рівень безсимптомного зараження, ризики інфікування та навіть пов'язаний з цим психологічний дистрес.
Тож вчені переконані, що політичні рекомендації, згідно з якими роботодавці та державні службовці повинні вживати заходів профілактики та дотримуватись рекомендацій карантину, є необхідними.
Як не інфікуватися коронавірусом в магазині:
- Перед входом до приміщення одягніть захисну маску або респіратор;
- Якщо знаєте, що не зможете обробити руки після походу у магазин, використовуйте рукавички;
- Зберігайте соціальну дистанцію з іншими покупцями;
- Не торкайтеся до очей та взагалі будь-яких частин обличчя, адже цими руками ви торкались до ручки дверей та обираєте товар;
- Не торкайтеся до маски;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- За можливістю, на касі розраховуйтесь карткою або безконтактним платежем;
- Після виходу з приміщення помийте руки або обробіть їх антисептиком. Лише тоді зніміть маску, після чого знову обробіть руки.
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